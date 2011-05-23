-BDP HAKPAR VE DTK HEYETİ IRAK'TA KÜRT YÖNETİMİYLE GÖRÜŞECEK DİYARBAKIR (A.A) - 23.05.2011 - Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkanı Ahmet Türk, BDP Genel Başkanı Hamit Geylani, KADEP eski Genel Başkanı Şerafettin Elçi, HAKPAR Genel Başkanı Bayram Bozyel'in de aralarında bulunduğu heyet, Kürt yönetimi ile görüşmek için Irak'a gidecek. DTK Sözcüsü Cemal Coşkun, düzenlediği basın toplantısında, Ortadoğu'daki gelişmeler de gözönüne alınarak, DTK Genel Başkanı Türk, BDP Genel Başkanı Geylani, KADEP eski Genel Başkanı Elçi, HAKPAR Genel Başkanı Bozyel'in de aralarında bulunduğu bir heyet oluşturulduğunu ve heyetin önümüzdeki günlerde Irak'a gideceklerini bildirdi. Çoşkun, ''Mesut Barzani, parlamento çatısı altında yer alan partilerin temsilcileri ile görüşülecek. Heyetin gidiş amacı, bilgi alışverişinde bulunmak, yapılması düşünülen Kürt konferansı ile ilgili çalışmalar yapmak, yaşanan sorunların paylaşımı, Kürtlerin yaşadığı bölgelerde devletlerle yaşadığı sorunlar, kendi içlerinde yaşadığı sorunlarla ilgili istişareler yapmaktır'' diye konuştu. Cemal Çoşkun, Ankara ve İstanbul'a gitmek üzere de ayrı bir heyet daha oluşturulduğunu belirterek, bununla da yaşananları bazı toplumsal kesimlerle paylaşarak, sorunun çözümü noktasında bir arada bulunmanın amaçlandığını kaydetti.