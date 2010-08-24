BDP Genel Başkanı Demirtaş'a tepki

T24 - Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, halk oylamasında ''evet'' oyu kullanacaklarına ilişkin yaptıkları açıklamanın BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tarafından ''ahlaksızlık'' olarak nitelendirilmesine tepki gösterdi.





Başkan Ebedinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 5 gün önce Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Toplantı Salonunda bir araya gelen iş dünyasının temsilcilerinin 12 Eylül günü yapılacak halk oylamasında ''evet'' oyu kullanacağına ilişkin yaptıkları basın açıklamasının BDP Genel Başkanı Demirtaş tarafından ''ahlaksızlık'' olarak değerlendirilmesini, demokratik anlayışa sığdıramadığını belirtti.





Demirtaş'ın sivil toplum kuruluşu başkanlarına yönelik açıklamasını üzüntüyle karşıladığını kaydeden Ebedinoğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: ''Siyasi partilerin amacı, hizmet etmek istediği toplumun refah düzeyini yükseltmek ve tüm demokratik hakların kullanılmasına katkı sunmaya yönelik olmalıdır.





Sayın Demirtaş bu amacın ve anlayışın neresindedir? Bugün halkımızın refah düzeyinin yükselmesi için ne yapmış, hangi projeleri ortaya koymuş ve hangi vizyondan bahsetmiştir? Demokrasiden söz eden bir siyasi parti genel başkanının bize karşı takındığı bu tutumuyla (Benim gibi düşünmeyene yaşam hakkı yok.) anlayışı içerinde eksen kayması yaşayarak 'Pol, Pot' zihniyetine doğru yol aldığı söylenemez mi? Bizler inandığımız doğruları söylemekle mükellefiz. Yaşanan tüm acılardan nasibini almış bölgenin insanlarıyız. Kendi düşüncemizi ifade etmekte özgürüz. Hiç kimse irademizin üzerine ipotek koyamaz. Referandumda 'Evet' demeyi üyelerimize ve Diyarbakır halkına karşı sorumluluğumuzun bir parçası olarak görmekteyiz.





Sayın Demirtaş'ın kullandığı 'ahlaksızlık' kelimesini demokratik anlayışa sığdırabilmek mümkün değildir. Kendisine aynen iade ediyorum.'' Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası (DTSO) Başkanı Galip Ensarioğlu, Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Derneği (GÜNSİAD) Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu ve Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Fahrettin Akyıl da dün, Demirtaş'ın açıklamasına tepki göstermişlerdi.



