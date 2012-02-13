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Politika

BDP Genel Başkanı Demirtaş: Talimat beklemeyin, sokakları doldurun

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Karşımızda faşist bir yapı var. AKP kendi terör örgütünü kurmuş" dedi.

13 Şubat 2012 19:51


Demirtaş, "Bu faşizme karşı direnmek hak değil, görevdir. Daha önce bin kişiydik, şimdi 10 bin ve 100 bin olarak sokağa çıkacağız. Kimse talimat beklemesin bu faşizme karşı dirensin" şeklinde konuştu.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Van'da BDP çadırını ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Van depreminde yapılanları yerinde görmek için geldiklerini belirten Demirtaş, AKPi'nin depremi fırsat bilerek Van'ı silmeye çalıştığını iddia etti. Yapılan KCK operasyonlarını da eleştiren Demirtaş, "Karşımızda faşist bir yapı var. AKP kendi terör örgütünü kurmuş. Bu faşizme karşı direnmek hak değil, görevdir. Daha önce bin kişiydik, şimdi 10 bin ve 100 bin olarak sokağa çıkacağız. Kimse talimat beklemesin bu faşizme karşı dirensin" dedi.

Hakkari'den Yüksekova İlçesi'ne giden BDP'li Demirtaş, başlatılan kampanya çerçevesinde bir grup BDP'linin kendilerini KCK'lı olarak savcılığa ihbar etmek için düzenlediği yürüyüşe katıldı. Demirtaş, buradan da karayoluyla Van'a geldi. BDP Genel Başkanı Demirtaş, ilk olarak BDP çadırını ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Demirtaş AK Partinin politikalarını eleştirerek, hükümetin depremde Van'ı silmeye çalıştığını öne sürdü. Çadırlarda hala depremzedelerin yaşam mücadelesi verdiğini belirten Demirtaş, bir uçak parasıyla Van'a konteyner kent kurulabileceğini ifade etti.

 

'Talimat beklemeyin, sokakları doldurun'

KCK operasyonlarına da değinen Demirtaş, AK Parti'nin herkese diz çöktürme politikası içinde olduğunu ve devlet terörü zihniyetini yarattığını iddia ederek şöyle konuştu:

"AKP kendi terör örgütünü kurmuştur. Son olaylarda İstanbul'da 17 yaşındaki Serap nasıl yakılmıştır. Van'da bankalara molotof nasıl atılmıştır, bunlar daha iyi anlaşılıyor. Bu olaylar yapılıp üzerimize yıkılmaya çalışılıyor. Bakın burada deprem çalışması yapan belediye başkan yardımcımız bile tutuklanabiliyor. Bu faşizme karşı direnmek hak değil görevdir. Sokağa çıkmamamızı, nefes almamamızı istiyorlar. Tüm imkanlarımızla direneceğiz. Sokağa daha önce bin kişiyle çıkıyorduk. Şimdi 10 bin 100 bin kişiyle çıkacağız. 15 şubat, 8 mart ve 21 mart'ta alanlarda olacağız. Bedeli ne olursa olsun özgürlük için değer. Psikolojik savaşa yenilmeyeceğiz. Biz özgür olmaya kesin karar verdik. Kimseden talimat beklemeyin alanları sokakları doldurun. Önümüzdeki günler zorludur."

Demirtaş, Van Belediye Başkanı Bekir Kaya'yı da ziyaret ederek ilin sorunlarıyla ilgili bilgi aldı.

 

 

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