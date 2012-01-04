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BDP Genel Başkan Yardımcısı Kışanak'tan cezaevi ziyareti KOCAELİ (A.A)

04 Ocak 2012 22:33

-BDP Genel Başkan Yardımcısı Kışanak'tan cezaevi ziyareti KOCAELİ (A.A) - 04.01.2012 - BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, ''Gazeteci ve avukatların demir parmaklıklar arkasında durması, Türkiye'nin demokrasisinde bir kara sayfadır'' dedi.  Kışanak, terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonda tutuklanarak Kandıra'daki Kocaeli 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konulan, avukat ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 11 tutukluyu ziyaret etti.  Yaklaşık 2 saat cezaevinde kalan Kışanak, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, kendisini demokrasi sınıfında sayan ülkeler içinde, rekor sayıda avukat ve gazeteci tutuklayan ülke olduğunu öne sürdü.  Bir ülkedeki demokrasi kriterinin, savunma hakkının ve düşünce özgürlüğünün, bireylerin ne kadar güvencede bulunduğuyla ilgili olduğunu belirten Kışanak, şunları kaydetti: ''Bizim demokrasi kriterimiz sıfırın altına inmiş durumda. En temel haklardan olan basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü ile savunma hakkı Türkiye'de ayaklar altına alınmış durumdadır. Gazeteci ve avukatların demir parmaklıklar arkasında durması, Türkiye'nin demokrasisinde bir kara sayfadır. Bu adaletsizlik ortadan kaldırılmalıdır.''

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