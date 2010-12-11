BDP Gençlik Kolları sözcüsü kafasından vuruldu

T24 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarmanın üst araması yaptığı sırada BDP Gençlik Kolları Sözcüsü Sedat Karadağ kafasından vuruldu. Esnaf kepenklerini kapattı, BDP İlçe binası önünde olayı protesto yapmak için toplanan yaklaşık 2 bin kişi polisle çatıştı. Karadağ'ın nasıl vurulduğu konusunda Doğan Haber Ajansı valiliğin açıklamasına dayanarak tabancayla kendi kendisini vurduğu; Fırat Haber Ajansı ise BDP açıklamasına dayanarak jandarmanın ateş ettiği iddiasını öne sürdü.

Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre; Yüksekova'da dün gece (10 Aralık 2010) devriye görevi yapan jandarma ekibi şüphe üzerine iki aracı takibe aldı. İpekyolu Caddesi'nde durdurulan Aziz Sevmiş yönetimindeki minibüs ile sürücüsü belirlenemeyen otomobildeki 9 kişi jandarmalar tarafından araçlardan indirildi. Üzerlerinde 2 tabanca ve el bombası bulunduğu öne sürülen grupta yer alan BDP Gençlik Kolları Sözcüsü Sedat Karadağ, iddiaya göre üzerindeki tabancayla kendi kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Yere yığılan Karadağ, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, gruptaki diğer 8 kişi ise gözaltına alındı.



Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Sedat Karadağ'ın cumartesi saat 16:30 itibarıyla hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Vali: İlk bilgilere göre kendisini vurdu



Hakkâri Valisi Muammer Türker kendisine ulaşan ilk bilgilere göre, olay sırasında yaralanan Karadağ’ın üzerinde taşıdığı tabancayla kendisini vurduğunu öne sürdü. Türker, gerçeğin, balistik inceleme ve savcılığın başlattığı soruşturma sonucunda ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.



Yüksekova'da çatışma

Olay Yüksekova'da bugün (11 Aralık 2010 Cumartesi) gerginliğe neden oldu. Öğle saatlerinde ilçedeki tüm işyerleri kepenk kapatırken, BDP ilçe binası önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişi basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Sedat Karadağ'ın jandarma kurşunuyla vurulduğu ileri sürüldü.





PKK lehine sloganların atıldığı, pankartların açıldığı basın açıklamasından sonra dağılmayan grup, polisle çatıştı. İlçeyi karıştıran çatışmada polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanırken bazı göstericiler de taş ve molotof kokteyli attı. Cengiz Topel Caddesi ve ilçenin Şemdinli çıkışında yoğunlaşan polislerle göstericilerin çatışması bir süre ara sokaklarda devam etti.

Fırat Haber Ajansı: Jandarma vurdu

PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı, BDP'li Erol Aydın'ın açıklamalarına dayanarak, Karadağ'ın jandarma tarafından vurulduğunu öne süren bir haber geçti. Haberde Aydın'ın açıklaması şöyle aktarıldı:



“Yüksekova'da referandum sonrası halka yönelik açık bir düşmanlık oluşmuştu. Son günlerde polis ve jandarma mahalle aralarına pusu atarak provokasyon yaratmak istiyordu. Bunun son örneği gençlik çalışanlarımıza yönelik oldu. İlçe merkezinde durdurulan arkadaşlarımızdan Sedat Karadağ açık bir şekilde infaz edilmek istendi. Hakkârı Valisi'nin yaptığı açıklama aslı olmayan ve ciddiyetten uzak bir açıklamadır. Bu olayın peşini asla bırakmayacağız.”



Aydın, faillerin bulunmadığı sürece eylemlerinin süreceğini söyledi.