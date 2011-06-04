BDP Diyarbakır'da 'demokratik özerklik' mitingi yapacak

T24- BDP’nin yerel yönetimlerde uygulamaya çalıştığı “Demokratik Özerklik Projesi” bugün Diyarbakır’da yapılacak mitingde alandaki kalabalığın onayına sunulacak. Alandakilerden "evet" yanıtı gelirse “İki dil ve iki hukuk” sistemi yerel yaşamda hayata geçirilecek.

Namık Durukan'ın Milliyet'te yayımlanan (4 Haziran 2011) haberi şöyle:











Sistemin uygulamaya geçirilmesiyle, bölgedeki belediyeler çok dilli hizmet vermeye başlayacak, ihtilaflar mahkemeler yerine oluşturulacak adalet komisyonlarına götürülecek.

Çerçevesi terörist Abdullah Öcalan tarafından çizilen ve Demokrtik Toplum Kongresi (DTK) tarafından geçen yıl açıklanan “Demokratik Özerklik”in, uygulanması için “Amed Kent Konseyi” tarafından BDP’li belediyelere yapılan çağrı olumlu yanıt bulmuştu. Bugün bu çağrı, Diyarbakır İstasyon meydanında düzenlenecek mitingde gövde gösterisi yapmaya hazırlanan BDP destekli bağımsız milletvekili adaylarınca kürsüden dillendirilecek.

Özerklik için onay alınacak

Bölgede iki dilli ve iki hukuklu yaşamın uygulamaya geçirilmesi için alanda bulunan topluluktan onay alınacak. Alandakilere “Demokratik özerkliği istiyor musunuz?” diye sorulacak, “evet” yanıtı üzerine, “İki dil ve iki hukuk” olarak tarif edilen sistem yerellerde hayata geçirilecek. BDP’nin siyasal tezlerinin de sıralanacağı mitingte, parlamento ve anayasa yapıcılarına, Kürt sorununun çözümü konusunda çağrı yapılacak.