BDP: Davaların ‘güvenlik gerekçesiyle’ nakilleri, hukuk ihlaline kapı açıyor

BDP, Eskişehir'de Gezi eylemleri sonrasında sokak ortasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz davasının güvenlik gerekçesiyle Kayseri’ye taşınmasının hukuksuzluğa kapı araladığını öne sürdü.

BDP, Kayseri’de görülecek olan Ali İsmail Korkmaz cinayeti davasına çağrı yaptı. Eskişehir’den Kayseri’ye taşınan davanın takipçisi olduklarını belirten BDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, nakledilen davalarda çoğunlukla güvenlik görevlisi olan sanıkların korunduğu iddia etti.

BDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, aralarında bir polisin olduğu beş sanıklı dava için çağrı yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Türkiye de özellikle son dönemlerde Adalet Bakanlığı eliyle davaların ‘güvenlik gerekçesiyle’ nakilleri yeni bir hukuk ve yargılama ihlaline kapı açmaktadır.

Sanıkların güvenlik güçleri veya kamu görevlisi olduğu ceza davaları suçun işlendiği yer mahkemesinden alınarak, başka illere nakledilmektedir.

Nakil edilen davaların neredeyse tamamı güvenlik görevlisi olan sanıkların cezalandırılmaması veya çok hafif şekilde cezalandırılması biçiminde sonuçlanmıştır.

Hem yargılamanın sonucu bakımından hem yargılama aşamasında suçun mağdurlarının haklarının ihlal edildiği bu davaları takip ve müdahale; adalete inanan ve hukuk devleti ilkesini hakim kılmak amacında olan bütün demokratik kamuoyunun asli hukuki ve vicdani sorumluluğudur.

Bu sebeple, Türkiye demokratik kamuoyunu 3 Şubat Pazartesi günü Kayseri Adliyesi’ne Ali İsmail Korkmaz’ın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak duruşmasına katılmaya çağırıyoruz.”

CHP de davayı takip edecek

CHP Toplumsal Davaları İzleme Kurulu da Ali İsmail Korkmaz davasını izleyeceklarini açıkladı.

Toplumsal Davaları İzleme Kurulu yaptığı açıklamada, davayı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Çorum Milletvekili Tufan Köse, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Erzincan Milletvekili Muharrem Işık, Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Muğla Milletvekili Mehmet Ali Edipoğlu, İstanbul Milletvekili Melda Onur ve Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün izleyeceğini duyurdu.