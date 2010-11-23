BDP: CHP'ye kapılar kapanmadı, sol bloğa ihtiyaç var

T24 - BDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, ittifak konusunda CHP’ye kapıları tamamen kapatmadıklarını söyledi. Ancak Demirtaş, CHP’nin Kürt ve başörtüsü sorunun çözümü için görev üstlenmesini istedi.



BDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, NTV Diyarbakır Temsilcisi Nizamettin Kaplan’ın sorularını özetle şöyle yanıtladı:



“Mesele dar bir çervede, son derece sığ bir yaklaşımla ele alınmamalı diye düşünüyoruz. Klasik bir seçim ittifakı şeklinde tartışılmamalı, biz bu şekilde tartışmadık. Bizim yaklaşımımız yüzeysel, gayrıciddi değil. Türkiye yeni bir anayasaya doğru gidiyor, bu kaçınılmaz artık ve kendi içinde bir dizayn süreci yaşıyor. Böylesi bir dönemde Türkiye’nin güçlü demokratik bir bloğa ihtiyacı var. Daha fazla özgürlük talep eden, demokratik olarak önünü açabilecek özgürlüklere daha geniş bir perspektifte bakabilecek; açlık, yoksulluk ve işsizlik sorununu çalışanların lehine çözebilecek sol, demokratik güçlü bir bloğa ihtiyaç var. CHP, kendini sosyal demokrat olarak tanımlıyor ama Türkiye’nin bütün önemli meselelerine bakışında ciddi eksiklik, yanlışlık var. Ana muhalefet partisi sosyal demokrat kimliğe bürünebilir; Kürt sorunu, inanç sorunu, ifade özgürlüğü sorunu, Alevilerin sorunları, emekçilerin sorunlarıyla ilgili demokratik bir bakış açısına kavuşursa bu demokratik bir bloğu da getirebilir. Seçim ittifakı da bunun bir parçası olabilir.



CHP, ÖDEP, EMEP, SDP, HAKPAR, HAS Parti gibi partiler, sendikalar, emek örgütleri sivil özgürlükçü anayasayı yapabilecek bir blok oluşturarsa, bu blog İtalya’daki gibi 'Zeytin dalı' gibi bir çalışma yürütebilse... Biz, ilkesiz bir seçim ittifakını tartışalım demedik. Son derece yüzeysel, süreci anlamayan, ilkesiz değerlendirmeler üzücü.





"Güçlü bir bloğa ihtiyaç var"



CHP’ye kapılar kapanmadı. Sadece iktidarı hedefleyen, millitvekili sayısını artıran bir ittifak tartışmamız olmadı. Gündemde tartıştığımız BDP-CHP ittifakı çalışması yoktu. Bu tartışmalar şunu ortaya çıkardı ki, güçlü bir demokratik cepheye, bloğa ihtiyaç var. CHP, Türkiye’nin en büyük sorun olan Kürt sorununa ilişkin politika üretmek zorundadır. Niye zorundadır, birincisi ana muhalefet partisi olduğu için, ikincisi ise bu sorunu yaratan parti olduğu için. CHP’nin geçmişteki zihniyeti bunu yarattı. Başörtüsü sorununu ortaya çıkmasında Cumhuriyet rejiminin inançlı kesimlerle barışamaması problemi var. Bu konuda sorumluluğu var, görev üstlenmedi. Bunun üzerinden ittifak ve blok tartışılabilir. BDP kapıları kapatmadı, kapatmaz da. BDP, ilkesiz bir seçim ittifakı içinde olmaz.





"CHP Diyarbakır'a gelir biz de Edirne'ye gideriz"



Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti son derece normal, doğal, sıradan bir ziyarettir. CHP, MHP buraya gelir. Biz Samsun’a, Edirne’ye gideriz. Türkiye’de siyaset her yerde yapılmalıdır. Tabii ki olağanüstün hale getirilmesi CHP’nin Kürt politiakasından kaynaklıdır. Mesele, CHP’nin Kürt sorununa nasıl yaklaştığı meselesidir.





"Diyarbakır'ın Paris olma sevdası yok"



‘Diyarbakır Paris olacak’ söylemi 50 yıldır söylenen, bayatlamış bir söylemidir. Diyarbakır, Paris olma sevdasıyla yanıp tutuşmuyordu zaten. Diyarbakır Amed oldu, kendi kimliği ve kültürüyle var bu ülkede olmak istiyor. Bunu anlayabilen ziyaretçiler Diyarbakır’ın gönlünü kazanır."





