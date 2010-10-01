-BDP CEZAEVLERİNE MECLİS ARAŞTIRMASI İSTEDİ TBMM (A.A) - 01.10.2010 - BDP, cezaevleri konusunda Meclis Araştırması açılmasını istedi. BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, cezaevlerindeki tüm hak ihlalleri ve değişmeyen olumsuz koşulların araştırılması gerektiği ifade edildi. Cezaevlerinden gelen başvuruların yerinde incelenmesi, özellikle hasta tutukluların durumlarını iyileştirecek adımların atılması için gerekli hukuksal ve idari düzenlemelerin belirlenmesinin gerektiği de kaydedilen gerekçede, F tipi cezaevleri başta olmak üzere tüm cezaevi koşullarının düzeltilmesi ve yönetmeliklerinin uluslararası standartlara ulaştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması talep edildi.