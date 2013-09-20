T24 LogoT24 Logo
Politika

BDP: Cemevleri sorunu için Meclis araştırması istedi

Batman Milletvekili Ayla Akat Ata: Alevilik, kendine has öğretileri, kurumları ve ritüelleri olan kadim bir inanç sistemidir”

20 Eylül 2013 21:11

Hülya Karabağlı/ ANKARA

BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, TBMM Başkanlığına verdiği Meclis araştırması önergesinde, Alevilik inancında ibadethane olarak tanımlanan Cemevleri’ninTürkiye'de yasal bir statüye sahip olmamasından kaynaklanan hak ihlallerinin araştırılması gerektiğine dikkat çekti. “Alevilik, kendine has öğretileri, kurumları ve ritüelleri olan kadim bir inanç sistemidir” diyen Ata, Alevilerin  eşit yurttaş taleplerini  hatırlattı ve “ Bunun için Aleviliğin tanınması, Cemevlerinin yasal olarak İbadethane statüsü kazanması, Alevileri aşağılayan kamusal alan isimlerinin değiştirilmesi, Alevi mahalle ve köylerine Cami inşasının durdurulması gerekmektedir” dedi.

Meclis araştırması önergesi ve  gerekçesi şöyle:

Alevilik, kendine has öğretileri, kurumları ve ritüelleri olan kadim bir inanç sistemidir. Alevi toplumunun Cemevlerinin kendi ibadethaneleri olarak tanımladıklarını yıllardır ifade etmelerine karşın, yapılan düzenlemeler Cemevlerini “tekke”, Aleviliği ise “tarikat” gibi değerlendiren bir noktada kalmaktadır.

Tuzluçayır projesi asimilasyon politikası

Yakın zamanda “Cami-Cemevi-Aşevi” adıyla ortaya çıkan proje Alevi toplumunda var olan kaygıları artırmıştır. Bu projenin iddia edilen şekliyle bir “barış projesi” değil, tersine asimilasyon politikalarının bir parçası olduğu görüşü Aleviler tarafından ifade edilmektedir.

Alevi inancına mensup kişilerin talep ve itirazları görmezden gelinerek yapılan bu gibi proje ve düzenlemeler, inanç özgürlüğünü ihlal etmekte ve ötekileştirici uygulamaların devam ettiğini göstermektedir.

Tıpkı diğer kimlik, kültür ve inanç grupları gibi Aleviler de kendi kimlik ve inanç özgürlüklerinin Anayasal-yasal güvence altına alınmasını, baskıların ve tüm ötekileştirici uygulamaların sona erdirilmesini, devletin Alevilerden özür dilemesini istemektedir. Alevi toplumu tarafından dile getirilen en temel talep demokratik bir sistem içerisinde eşit yurttaşlar olarak var olmaktır. Bunun için

Alevi mahalle ve köylerine ‘cami’ inşası  durmalı

Aleviliğin tanınması, Cemevlerinin yasal olarak İbadethane statüsü kazanması, Alevileri aşağılayan kamusal alan isimlerinin değiştirilmesi, Alevi mahalle ve köylerine Cami inşasının durdurulması gerekmektedir.

Aleviliğin içini boşaltarak asimile etme amacına sahip olunduğu yönündeki kaygı, Aleviliği Alevilere rağmen tanımlamaya çalışan anlayış yüzünden git gide artmaktadır. Örneğin, Alevilik inancı içinde var olan “dedelik” mertebesi için önerilen yasal düzenleme “dede”lerin devletten maaş alan memurlar statüsüne getirilmesidir.

Oysa Alevi kurumlarının defalarca dile getirdiği üzere, Alevi toplumu dedeleri devlet memuru statüsüne indirgeyecek bir düzenlemeye kesinlikle karşıdır. “Alevi açılımı”, “barış projesi” gibi adlarla yansıtılan bu projeler Alevilerin bugüne kadar uğradıkları ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi ortadan kaldırmamakta, aksine özgün taleplerini yok sayarak inanç ve kültürlerini özgürce yaşamalarını engellemektedir.

               

ETİKETLER

batman milletvekiliayla akat ataalevilericemevicami

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24