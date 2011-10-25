BDP binasına Türk Bayrağı asan 2 kişi tutuklandı



T24 - Bursa’da dün sosyal paylaşım sitelerinden yapılan çağrılarla düzenlenen ’Teröre Lanet’ yürüyüşüne katılan yaklaşık 40 bin kişi içinden çatısına çıktığı BDP parti tabelasının üzerine Türk Bayrağı ile kapatan dört kişi polis tarafından gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan Ahmet Yılmaz, Yunus Emre Yücel, Tufan Cahit ve Eyüp Kayır, ’Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Muhalefet, Mala Zarar verme, Görevli Devlet Memuru’na zarar verme ve Milli duyguları kullanmak suretiyle halkı galeyana getirmek’ suçlarından bugün Cumhuriyet Savcılığı’na çıkartıldı.



Vatan gazetesinin haberine göre, savcı tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Ahmet Yılmaz ve Yunus Emre Yücel tutuklanırken, Tufan Cahit ve Eyüp Kayır Adli Kontrol Tedbirleri kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.







