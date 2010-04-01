BDP AKP'den yanıt bekliyor

T24

‘Kurmaylar görüştü’ iddiası

‘Referandum supabımız’

Anayasa teklifiyle ilgili TBMM süreci başlarken AKP, referandum çoğunluğu olan 330’un altına düşmemek, BDP ise bu fırsattan yararlanarak seçim barajının düşürülmesi, küçük partilere Hazine yardımı, Türk Ceza Kanunu (TCK) ile Terörle Mücadele Kanunu’nda TMK) değişiklik taleplerinin karşılanmasını sağlamak için pazarlık kapısını açtı. BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, “Şartlarımızı şu anda maddeler şeklinde sıralamak istemiyor, AKP’nin diyaloğa ve katkıya açık olup olmadığını görmek istiyoruz” derken BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız, ‘istedikleri yasal değişikliklerin gerçekleştirileceğine ilişkin kamuoyuna açıklama yapılmasını teklife destek için yeterli gördüklerini’ söyledi.BDP önerilerini üç dosya halinde hafta başı AKP’ye sundu. BDP’nin ‘Acil Demokrasi Paketi’ adını verdiği öneriler arasında vatandaşlık tanımının değiştirilmesinden, zorunlu din dersinin kaldırılmasına, anadilde eğitimden Anayasa’nın başlangıç maddesinin değiştirilmesine kadar çok sayıda yeni düzenleme talep ederek, “Taleplerimiz önemli ölçüde kabul edilmezse değişikliğe destek vermeyiz” mesajı iletti. Ancak, bu taleplerin hepsinin yerine getirilmesi durumunda AKP içinde tepkilerin ve firelerin artacağı endişesi oluştu. Bu çerçevede her iki parti kurmaylarının görüşme yaptığı iddiaları kulislerde konuşuldu. Ancak bu iddialar BDP tarafından yalanlandı.Emeklilere sendika ve memurlara grevli toplu sözleşmeli sendika taleplerinin Meclis’e sunulan değişiklik teklifine eklenmesini olumlu bulan BDP’nin ‘önemli ölçüde’ kriterinin çerçevesi merak uyandırdı. Radikal’in sorularını yanıtlayan Kışanak, “Şu anda maddeler şeklinde sıralamak istemiyor, AKP’nin diyaloğa ve katkıya açık olup olmadığını görmek istiyoruz” dedi. Kışanak, BDP’nin bu kriteriyle ilgili “Tasarının AKP’nin kendi tasarısı değil, bir uzlaşı tasarısı haline dönüşmesi için çaba sarf etmek istiyoruz. Söylemimizi biz diyaloğun önüne geçmeyecek şekilde yumuşak tutmaya çalışıyoruz. Onun için şimdiden verdiğiniz teklif içerisinde ‘şunlar şunlar olmazsa’ diye bir şey koymak yerine teklifimizin tümü bizim açımızdan acil demokratik taleplerdir. Diyalog yoluyla yeni düzenlemeler yapılmasını önemli görüyoruz” dedi.Grup Başkanvekili Bengi Yıldız’ın verdiği bilgiye göre BDP’nin öne sürdüğü bu kriter, ‘seçim barajının düşürülmesi, Hazine yardımlarının eşit dağıtılması ile TCK ve TMK’nın bazı maddelerinin değiştirilmesi’nden ibaret. Yıldız, “Biz önerilerimizi birkaç güne sıkıştırmıyoruz. AKP çıkıp kamuoyuna bu taleplerimizin yerine getirileceğine ilişkin açıklama yaparsa yine destek veririz. Ancak referandum zamanına kadar bu taleplerin yapılması lazım. Referandum bizim için emniyet supabı. Yerine gelmezse gerekirse kapı kapı gezer, düzenlemenin referandumda reddedilmesini sağlarız” dedi.BDP, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ‘seçim barajının düşürülmeyeceği’ açıklamasını da göz önünde bulundurarak ara formül geliştirdi. Öneri paketi içinde bu formülü AKP’ye sunun BDP, yasaya “5 ilde birinci gelen parti barajı aşmış sayılır” ibaresinin konmasının yeterli olacağı görüşünde. Yıldız, “AKP, darbe bildirgesi sunar gibi, bir metin getirip verdi. Mutabakat arıyorlarsa önerilerimizin kabul edilmesi samimiyetlerini ispatlayacak. Biz CHP ve MHP gibi kapıları kapatmadık. AKP’nin bizimle diyalog kurmasını bekliyoruz” dedi.