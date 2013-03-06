BDP'den tarihi Nevruz kararı: 21 Mart’ta sadece Diyarbakır'da kutlama yapılacak

Nevruz kutlamalarını 45 adreste yapmayı planlayan BDP, önemli bir karara imza attı. BDP, devam eden barış sürecinde silahların susacağı gün olarak işaret edilen 21 Mart’ta sadece Diyarbakır'da kutlama yapma kararı aldı.

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), bu yılki Nevruz kutlamalarını "Öcalan'a özgürlük, Kürtlere statü" sloganıyla yapacak.

Nevruz ateşi bu yıl 45 ayrı merkezde yükselecek. 17 Mart'taki kutlamalar aralarında İstanbul, Adana ve Mersin'in de bulunduğu 18 merkezde start alacak.

BDP, Nevruz kutlamalarının finalini ise Diyarbakır'da yapacak. Nevruz komitesi, 21 Mart gününe başka kutlama programı koymadı.

Diyarbakır'daki programda, devam eden barış süreciyle ilgili önemli kararların alınması beklentisi var.

21 Mart'taki kutlamalara bölgedeki il ve ilçelerden de büyük katılım olması bekleniyor.

İmralı görüşmeleri sürerken, 21 Mart Nevruz bayramı sürekli silahların susacağı gün olarak işaret edilmişti.

BDP’nin Nevruz'da örgütün eylemsizlik kararını duyuracağı da tahmin ediliyor.

21 Mart gününü “Tarihi bir dönemden geçiş günü” olarak belirleyen BDP, Abdullah Öcalan tarafından İmralı'da başlatılan sürecin aynı gün bir üst boyuta taşınacağı vurgulandı.

BDP, geçen yıl Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarını 18 Mart'ta yapmak istemişti. Valiliğin izin vermemesi üzerine yapılan izinsiz gösterilerde olaylar çıkmıştı.