BDP, 1 Ekim'de Meclis'e gitme kararı aldı!

T24 -

Bugün Diyarbakır'da toplanacak olan BDP grubunun Meclis'e dönerek yemin etme kararını BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklaması bekleniyor. BDP Parti Meclisi Üyesi Meral Danış Beştaş, gazetecilerin soruları üzerine Meclis'e gidip yemin edecekleri yönünde bir karar aldıklarını, kararın da bugün açıklanacağını söyledi.

Ahmet Türk: Meclis'e gidin



Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Ahmet Türk BDP’li milletvekillerine Meclis’e gitmelerini tavsiye ettiklerini açıkladı.



Ahmet Türk Diyarbakır’da yapmış oldukları DTK toplantısından BDP’li vekillere TBMM’ye gitmeleri yönünde tavsiye kararı çıktığını söyledi.



Ahmet Türk şunları söyledi:



Önümüzdeki sancılı sürecin önüne geçmek için tüm halkın dikkatini çekmeye yönelik bir karar aldık. Diyalogun sürdürülmesi için bir talep olarak Türkiye’nin gündemine taşıdık.



Ama bu duyarlılığımıza rağmen başbakan ve hükümet bir çatışma dönemine sürüklenmesini göre göre kanalları kapatarak demokratik Kürt muhalefetini tahrik etmeye çalıştı. Biz bugün yaşadığımız süreçte, müzakereyle sorunların çözülebileceğine hala inanıyoruz.



Bir müzakere sürecinin geliştirilmesi konusunda ısrarımızı ve tavrımızı ortaya koyuyoruz. Biz halkımızın iradesiyle parlamentoya gittik. Gidip gitmeme kararını halkımızla paylaşarak bir karar oluşturmuş oluruz. O nedenle birilerinin Kürtlerin tavrı mücadele biçimi konusunda karar sahibi olamaz. Ancak bütün bu sürede, çatışmalı sürecin barışa dönmesi yolunda çabalarımızı sürdürme adına bütün STK’larla kurumlarla yaptığımız görüşmeler ve aldığımız eğilim, bunu tartıştık, meclisimizin tavrını tavsiyesini açıklamak istiyoruz.



Tabiî ki DTK, STK halkımızla yaptığımız istişare Kürt halkının demokratik muhalefetini ve mücadelesini doğru bir şekilde Meclis’te sürdürme iradesi eğilimi çıktı.



Tabiî ki DTK bir tavsiye kararı alıyor. Eğilimi ortaya koyuyor. Ancak grubumuzun alacağı karar ne olursa olsun, kararın arkasındayız, destekliyoruz ve bütün olarak grubumuzun yanındayız.





