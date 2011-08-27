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Politika

BDP: 1 Ekim'de Meclis'e gidebiliriz ANKARA (A.A)

27 Ağustos 2011 00:13

-BDP: 1 Ekim'de Meclis'e gidebiliriz ANKARA (A.A) - 26.08.2011 - Barış ve Demokrasi Partisi'nce (BDP), ''Eşbaşkanımız, 'uygun bir zemin oluşturulur ise 1 Ekim tarihinin Meclise gitmek için en uygun tarih olduğunu' ifade etmiştir'' açıklaması yapıldı. BDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, parti yöneticileri Filiz Koçali ve Hamit Geylani'nin bugün Diyarbakır İl Örgütü'nde düzenledikleri basın toplantısında, Geylani'nin dile getirdiği bazı sözlerin ''çarpıtıldığı'' ifade edildi. Açıklamada, ''Eşbaşkanımız, 'Uygun bir zemin oluşturulursa 1 Ekim tarihinin Meclis'e gitmek için en uygun tarih olduğunu' ifade etmiştir ve 'Uygun bir zemin oluşursa Meclis'e gitmeyi değerlendireceğimizi' belirtmiştir'' ifadeleri kullanıldı.

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