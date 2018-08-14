BDDK'dan kredi kartlarına düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kredi kartı ile alışveriş ve nakit çekimde taksidi sınırlayan düzenlemeyi kabul etti. Yapılan düzenlemeye göre; bu taksit sınırı 12 ayı geçemeyecek.

BDDK'nın banka kartları ve kredi kartları, bankaların kredi işlemleri, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında olmak üzere üç yönetmelikte değişiklik yapılması kabul edildi.

BDDK tarafından yapılan açıklamada kredilerin sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esaslara ilişkin yönetmelikte değişiklik ile finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması hakkında yönetmeliğin de kabul edildiği belirtildi.

Banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikler şöyle:

*Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez

*Bu süre; elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda altı ay, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanır

*Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve, yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.

Konuya ilişkin TEB yatırım Banka Analisti Övünç Gürsoy'un, BloomberHT'ye yaptığı değerlendirme şöyle:

"İki önemli gelişme var.Birincisi grup 2 kredilerin sınıflandırılamsıyla ilgili. Bnakalar normalde 1 yıl grup 2 kredileri izliyorlardı. Şimdi kredinin grup 2'den grup 1'e geçmesi için 3 ay yeterli olacak. Bankalar grup 2'den grup 1'e daha kolay transfer yapabilecek. Dolayısıyla grup 2 'de yaırdıkları yüksek karşılıkların çözülmesi anlamına geliyor. Ayrıca karlılığın destekleneceği anlamına geliyor"

"Eski düzenlemede kredinin grup 1'e atılması için ana paranın yüzde 10'unu ödenmesi gerekiyordu.Şimdi o şart da aranmıyor. Bu da olumlu bir gelişme"

"Ayrıca bonolarda faizler yukarı çıkmıştı. Dolayısıula yeniden değerleme zararları oluştu bankalarda. BU zararlar normalde öz kaynak altında değerlendiriliyor. BDDK diyor ki biz bu zararları hesaplamada dahil etmeyeceğiz. Bu da çok pozitif"