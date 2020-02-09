BDDK swap limitlerini yüzde 10'a indirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) TL swap işlemlerinde limiti yüzde 10'a indirdi.



bloomberght'nin haberine göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) swap oranı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bilindiği üzere, konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı Döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %25’i ile sınırlandırılması kararı, Ağustos 2018’den bu yana yürürlüktedir. Yapılan değerlendirme sonucunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 08/02/2020 tarihli ve 8860 Sayılı Kararı ile söz konusu sınırlamanın %10 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanması uygulamalarına devam edilecek, mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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