-BDDK GEÇEN YIL 7,627 İŞLEM YAPTI ANKARA (A.A) - 10.04.2011 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2010 yılında 7 bin 627 adet talep ve şikayet hakkında işlem yaptı. Şikayetler konusunda 2 bin 112 ile en yoğun başvuru kredi kartları konusunda yapıldı. BDDK'nin 2010 yılı faaliyet raporuna göre, 2010'da Kuruma Bankacılık Kanunu kapsamına giren kuruluşlar ve konular hakkında ulaşan şikayet ve ihbarlar ile Kanun kapsamına giren kuruluşlarla üçüncü kişiler arasında özel hukuk ilişkileri dışında doğabilecek uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik ulaşan talep ve şikayetler incelendi. Bu çerçevede, Kuruma şahsen ve e-posta aracılığıyla ulaşan 7 bin 627 adet talep ve şikayet hakkında işlem yapıldı. Kuruma ulaşan ihbar ve şikayetlere konu bazında bakıldığında 2 bin 112 başvuru ile kredi kartları birinci, 1,383 başvuru ile bireysel krediler ikinci, 867 başvuru ile mevduat ve katılım fonu üçüncü ve 678 başvuru ile faiz, masraf ve komisyon konuları dördüncü sırada yer aldı. -EN YOĞUN ŞİKAYET KREDİ KARTLARI- İhbar ve şikayet başvuruları arasında 2 bin 112 ile ilk sırada bulunan kredi kartlarına ilişkin şikayetler arasında da kredi kartı ücret ve komisyonları en çok ihbar ve şikayet edilen konu oldu. Bu konuda BDDK'ye 376 başvuru geldi. Bunu sırasıyla 310 adet borcun yeniden yapılandırılması, 236 adet kredi kartının bankaca iptal edilmemesi, 181 adet sigorta sorunları, çalıntı, kayıp, dolandırıcılık ve 162 adet müşteriden habersiz kart tanzimi konularında yapılan şikayet başvuruları izledi. -12 KİŞİNİN BANKALARDA İMZA YETKİSİNİ KALDIRDI- Kurum, 2010 yılı içinde yerinde denetim ve gözetim sonuçları ile ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi sonucunda muhtelif bankalarla ilgili olarak sorumlulukları tespit edilen kişiler hakkında toplam 12 adet suç duyurusunda bulundu. BDDK, 12 kişinin bankalarda imza yetkisini geçici olarak kaldırırken, daha önce imza yetkisi kaldırılan 10 kişinin imza yetkilerini iade etti. Kurum, muhtelif faktoring şirketleri ve izinsiz faktoring işlemleri ile ilgili olarak sorumlulukları tespit edilen kişiler hakkında toplam 8 adet suç duyurusunda bulunurken, Bankacılık Kanunu uyarınca kalkınma ve yatırım bankaları hakkında 24, bu kanun ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu uyarınca finansal kiralama ve faktoring şirketleri ile ilgili kişi ve kurumlar hakkında ise 13 adet idari para cezası uyguladı. -TARAF OLUNAN DAVALAR- Rapora göre, danışma faaliyetleri kapsamında, 2010 yılında Kurumun taraf olduğu işlemlerin veya Kuruma ilişkin her türlü uyuşmazlığın adli ve idari merciler ile icra dairelerinde takibi, savunulması ve çözümlenmesi amacıyla Kurumun temsil edilmesine ve düzenlemelere ve hukuki konulara ilişkin görüş bildirilmesine devam edildi. Bu çerçevede BDDK'nin taraf olduğu 25 bin 696 davanın 25 bin 339'unu idari davalar oluşturdu. Bu durum bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan İmar Bankası T.A.Ş. tarafından gerçekleştirilen hazine bonosu satışı ve mevduat işlemleri nedeniyle uğranıldığı iddia edilen zararların tazmini talebiyle açılan tam yargı davaları ile Demirbank T.A.Ş. küçük hissedarlarının açmış olduğu davalardan kaynaklandı. Bunlar dışında kalan idari davalar ise gerek bankacılık mevzuatı, gerekse genel mevzuat uyarınca Kurul ve Kurum tarafından tesis edilen değişik türdeki idari işlemlere karşı açılmış iptal ve tam yargı davalarından oluştu. Öte yandan, Kurum tarafından yapılmış olan suç duyuruları neticesinde açılan ceza davaları ile Kurum aleyhine ya da Kurum tarafından açılmış olan hukuk davaları da takip edildi. Danışma faaliyetleri kapsamında ayrıca, Kurum ile yabancı ülkelerin gözetim ve denetim otoriteleri arasında imzalanan uluslararası mutabakat zabıtlarından personel rejimine ilişkin uygulama sorunlarına kadar çeşitli konularda Kurumun ilgili birimlerine toplam 92 adet hukuki mütalaa verilirken, çeşitli mahkemelerden gelen 540 adet müzekkereye de cevap verildi. Diğer taraftan, Bankacılık Kanunu ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve ilgili alt düzenlemelere ilişkin olarak 154'ü Kurum içi ve 170'i Kurum dışı olmak üzere toplam 324 adet mütalaa verildi.