-BDDK, GE CAPITAL'IN GARANTİ'DEKİ PAYINI ONAYLADI İSTANBUL (A.A) - 21.12.2010 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), GE Capital Corporation'ın (GECC) Garanti Bankası A.Ş'deki doğrudan payının yüzde 19,85'e yükselmesi ve General Electric Araştırma ve Müşavirlik Ltd. Şirketi'nin bankadaki payının yüzde 1'e düşmesine izin verdi. İMKB'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, Garanti Bankası A.Ş. ve Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gelen yazıya yer verildi. Yazıda, şunlar kaydedildi: ''Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, GE Capital Corporation'ın Garanti Bankası A.Ş'deki doğrudan payının yüzde 19,85'e yükselmesi ve General Electric Araştırma ve Müşavirlik Ltd. Şirketi'nin bankadaki payının yüzde 1'e düşmesi, General Electric Global Capital Financial Holdings (GEGCFH), General Electric Capital Fleet Services Intenational Holdings (GECFSIH), General Electric Capital International Financing Corporation (GECIFC), General Electric France Financial Holdings LLC (GEFFH) ve General Electric France SNC (GE France) şirketlerinin bankadaki dolaylı pay sahipliğinin sıfıra düşmesi sonucunu doğuran GE Araştırma'nın bankadaki yüzde 20,85 oranındaki hisselerinin yüzde 19,85'inin grup içi satış ile GECC'ye devredilmesine, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18. maddesi kapsamında izin verilmesine, diğer taraftan, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. ve Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. açısından Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları çerçevesinde ayrı bir hisse devir prosedürü izlenmesinin gerekli olmadığına karar verilmiştir.''