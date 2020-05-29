BDDK'dan 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası

BDDK, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele sürecinde kurumsal ve bireysel banka müşterilerinden gelen şikâyetleri inceledi. Bu kapsamda yapılan incelemeler sonucunda 'aykırı işlem tesis edilmesi' gerekçesiyle 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Açıklamada ayrıca şikayetlerle ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.

BDDK'dan yapılan açıklamada şu şekilde:

"Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından Kurumumuza iletilen şikayetler incelenmiştir.

Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında Kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak Kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29.05.2020 tarihli ve 9039 sayılı Kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148 inci maddesinin (b) bendi uyarınca 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir."