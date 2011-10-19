-BDDK Başkanı Bilgin bankacıları uyardı İSTANBUL (A.A) - 19.10.2011 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, satış aşamasında olan bankalara ilişkin, ''Bu bankalara talip olduğunu bildiğimiz bankaların, ortada hiçbir şey yokken, ilgili kurumlarla irtibat sağlanmamışken açıklama yapmaları hoş karşılanmaz. Hele halka açık bankalarla ilgili olarak fiyat, rakam telaffuz etmeleri kabul edilemez'' dedi. Bilgin, Bankalar Yeminli Murakıpları Vakfı ile Faktoring Derneği'nin düzenlediği ''Faktoring Sektörünün Gelişmesi ve Ekonomiye Katkıları'' konulu panelde yaptığı konuşmada, bu dönemde bir kısım bankaların bazı nedenlerle satış aşamasında olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: ''Bu bankalara talip olduğunu bildiğimiz bankaların, ortada hiçbir şey yokken, ilgili kurumlarla irtibat sağlanmamışken açıklama yapmaları hoş karşılanmaz. Hele halka açık bankalarla ilgili olarak fiyat, rakam telaffuz etmeleri kabul edilemez. Türk bankacılık sistemindeki bankalar üzerinden başka ülke bankalarının reklam yapmasına kesinlikle izin vermeyiz. Bugün Avrupa'nın en önemli sorunu olan güveni tesis etmemiz, uzun yıllarımızı aldı ve bu yolda yıllarımızı harcadık. Bu mevcut ortamı korumak da boynumuzun borcu...'' Bilgin, ''Özellikle bu hassas dönemlerde gerek yazılı gerek görsel medyadaki ifadeler veya yorumlar kamuoyunda farklı algılanabilmekte. Dolayısıyla bu dönemde hassasiyetin had safhada olması en büyük temennimiz. Bu hassasiyetin kat ve kat fazlasını bankacılarımızdan ve diğer finansal aktörlerden de bekliyoruz. Hatta bunu beklemiyoruz, lütfen bunu bir talimat olarak almalarını istiyoruz''dedi. Tevfik Bilgin, ''Hiçbir banka mensubu diğer bir banka hakkında 3-5 kuruş fazla mevduat toplamak için olumsuz bir ifade kullanamaz. Bu dönemde fısıltı, dedikodu riskine izin vermeyiz. Bunu yanlışlıkla da olsa yapacak veznedarından yönetim kurulu başkanına, yerlisinden yabancısına, kamusundan özeline kadar tüm bankacılarımızı, müsaade ederseniz huzurlarınızda bir kez daha uyarmak istiyorum'' dedi.