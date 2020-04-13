BDDK Başkanı: Bankaları sektör birliklerinin aldığı kararlara uymaya davet ediyorum

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben,"Bankalara iletmiş olduğumuz talimatların uygulamasını yakından izliyoruz. Bankaları sektör birliklerinin aldığı kararlara uymaya davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

Akben açıklamasında, "Aynı dönemde özel bankalarımızın toplam kredi hacminin yaklaşık 5 milyar TL daraldığına şahit olduk. Bankacılık sektörümüz salgın sürecine gerek sermaye yapısı gerekse kaynak ve varlık kalitesi açısından güçlü bir şekilde girdi. Yurt içinde yapılacak swaplara yönelik herhangi bir kısıtlamamız söz konusu değildir Bankalarımızın yurt dışı yerleşiklerle yapacakları hiçbir işlem türüne ilişkin yasaklayıcı bir tavır almadık." ifadesini kullandı.

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