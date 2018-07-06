BDDK Başkanı açıkladı: 'Yerli ve milli' kredi derecelendirme kuruluşu geliyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, 'yerli kredi derecelendirme kuruluşu' ile ilgili açıklamada bulundu. Akben, "Bağımsız yerel bir derecelendirme kuruluşu kurulmasının önünü açabilecek düzenlemeleri yaptık" dedi.

BDDK Başkanı Akben bağımsız yerel bir derecelendirme kuruluşu kurulmasının önünü açabilecek düzenlemeleri yaptıklarını ifade ederek, TBB ve TKBB üyesi bankalardan bu yönde talepler olduğunu da belirtti.

Akben şu anda TBB ve TKBB üyesi bankalardan bir kuruluş kurma konusunda talepler olduğunu ifade etti ve şunları kaydetti:

"Bunun yanında TOBB, Finansal Kurumlar Birliği üyeleri, Türkiye'nin belirli holding ve şirketleri ortak olabilir. Yani çok geniş bir tabanı olmasını arzu etmekteyiz."