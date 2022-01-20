BDDK: Bankaların takipteki alacakları 234 milyon lira arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 14 Ocak itibariyle, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar 234 milyon lira artarak, 160 milyar 544 milyon liraya yükseldi.

BDDK'nın hazırladığı haftalık bülten yayınlandı. Buna göre, kredi hacmi 14 Ocak itibarıyla 2 milyar 551 milyon lira azalarak, 4 trilyon 962 milyar 803 milyon liradan 4 trilyon 960 milyar 253 milyon liraya geriledi.

Aynı dönemde, bankacılık sektöründeki toplam mevduat ise 19 milyar 157 milyon lira yükseldi. Yüzde 0,4'lük artışla bankacılık sektörü toplam mevduatı 5 trilyon 441 milyar 6 milyon lira oldu.

BDDK verilerine göre, tüketici kredileri tutarı, 14 Ocak itibarıyla 1 milyar 569 milyon lira artarak 777 milyar 843 milyon lira oldu. Bu kredilerin 300 milyar 306 milyon lirasını konut, 12 milyar 911 milyon lirasını taşıt ve 464 milyar 626 milyon lirasını ise ihtiyaç kredileri oluşturdu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 353 milyon lira gerileyerek 703 milyar 609 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,7 artış gösterdi. 209 milyar 711 milyon liralık bireysel kredi kartı alacaklarının 85 milyar 931 milyon lirası taksitli, 123 milyar 780 milyon lirası taksitsiz oldu.

Takipteki alacaklarda artış

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 14 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre 234 milyon lira artarak 160 milyar 544 milyon liraya yükseldi. (ANKA)