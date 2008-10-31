BDDK bankalardan kâr paylarını dağıtmamasını istedi

BDDK yayımladığı bildiriyle bankaların 2008’deki kâr paylarını dağıtmamasını istedi.



Kurumdan yapılan açıklamada "Küresel krizden bankaların ve reel sektörün etkilenmemesi için öz kaynakların kasalarda kalması hususu önem arz etmektedir" denildi.



Geçen yıl bankalar 15 milyar YTL kar payı açıklamıştı. Bu yıl da yaklaşık aynı rakam bekleniyor. BDDK bu kararıyla yaklaşık 15 milyar YTL’lik paranın bankaların öz kaynaklarında kalmasını hedefliyor. Bu sayede küresel krizden etkilenen reel sektöre verilecek destekte bankaların eli daha güçlü olacak.







Eğer bankalar yine de kar dağıtmak isterse BDDK’ya başvurmaları istendi. Bankalar ancak, BDDK incelemelerini tamamlandıktan sonra kar payı dağıtabilecek.







Bankalar nakit dışında kar payı dağıtımında serbest bırakılacak.



















BDDK yayımladığı bildiriyle bankaların 2008’deki kâr paylarını dağıtmamasını istedi.





Kurumdan yapılan açıklamada "Küresel krizden bankaların ve reel sektörün etkilenmemesi için öz kaynakların kasalarda kalması hususu önem arz etmektedir" denildi.







Geçen yıl bankalar 15 milyar YTL kar payı açıklamıştı. Bu yıl da yaklaşık aynı rakam bekleniyor. BDDK bu kararıyla yaklaşık 15 milyar YTL’lik paranın bankaların öz kaynaklarında kalmasını hedefliyor. Bu sayede küresel krizden etkilenen reel sektöre verilecek destekte bankaların eli daha güçlü olacak.







Eğer bankalar yine de kar dağıtmak isterse BDDK’ya başvurmaları istendi. Bankalar ancak, BDDK incelemelerini tamamlandıktan sonra kar payı dağıtabilecek.







Bankalar nakit dışında kar payı dağıtımında serbest bırakılacak.





