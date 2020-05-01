BDDK, 'aktif rasyosu' için yumuşama talep eden bankaları reddetti!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), özel bankaları daha fazla kredi ve Hazine'ye daha fazla borç vermeye zorlayan 'aktif rasyosu' kararında "yumuşamaya" gitmedi.

18 Nisan’da Aktif Rasyosu (AR) adıyla yeni bir formül tanımlayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dün söz konusu formülün hesaplanmasına ilişkin ek düzenlemeye gitti.

Sözcü gazetesinin haberine göre; aktif rasyosu formülünde pay kısmı krediler, bankaların bilançosundaki menkul kıymetlerin yüzde 75’i ve Merkez Bankası ile yaptıkları takas (swap) kontratlarının yüzde 50’sinin toplamından oluşurken, payda TL mevduat ile yabancı para mevduatın yüzde 125’inin toplamından oluşuyor.

BDDK, bu kararla özel bankaları daha fazla kredi ve Hazine’ye borç vermeye zorlamayı hedefliyor.

Bankalar ne istiyor?

Bankaların AR düzenlemesine ilişkin beş temel değişiklik talebi olduğu birkaç gün önce basına yansımıştı. Bunlardan “uygulama tarihini erteleme” talebi, sadece mevduat ve fon tutarı 5 milyar TL’nin altında olanlar için kabul edildi. 24 banka, bu ertelemenin dışında kaldı.



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Bankalar “AR denkleminde, paydada, zorunlu karşılıklar düşürülmeli” talebinde bulunmuştu. Bu talep de karşılık bulmadı.

Bankaların “formülün pay kısmına net takipteki krediler eklenmeli”, “formülde kredilere gayri nakdi krediler de dahil edilsin” ve “ana hissedardan fonlama alan bankaların bu fonlamaları mevduat gibi gözüküyor. Bunlar mevduat payından düşülmeli” talepleri de dikkate alınmadı.

15 bankaya yıl sonuna kadar süre

BDDK, 1 Mayıs’tan itibaren her ay sonu itibariyle o aya ilişkin AR’nin aylık ortalamasının mevduat bankaları için yüzde 100'ün, katılım bankaları için yüzde 80'in altına düşmemesini şart koşuyor. Oranı tutturamayanlara ise ceza verilmesi öngörülüyor.

Ancak ek düzenlemede, 31 Mart itibarıyla bankalar mevduatı hariç toplam mevduatı 5 milyar TL’nin altında kalan bankalara yıl sonuna kadar uyum için süre tanınıyor.