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B.Ç.'nin velayeti için itiraz

Bursa Barosu, Hüseyin Üzmez'in cinsel istismarda bulunduğu 15 yaşındaki B.Ç.'nin velayeti konusunda verilen ret kararına itiraz etti.

11 Mayıs 2009 03:00

Bursa Barosu, Vakit Gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez'in cinsel istismarda bulunduğu 15 yaşındaki B.Ç.'nin velayetinin ailesinden alması için açılan davada 2'nci Çocuk Mahkemesi'nin verdiği ret kararına itiraz etti.

Bursa Barosu, Hüseyin Üzmez'in cinsel tacizine uğradıktan sonra Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan B.Ç.'nin velayetinin ailesinden alınması, barodan kendisine belirlenecek avukatı kayyum olarak ataması, SHÇEK'den görevlinin vasi olarak görevlendirilmesi, anne ve babasıyla daha az görüştürülmesi için Bursa 2'nci Çocuk Mahkemesi'ne dava açmıştı. Yargılamayı tamamlayan mahkeme baronun tüm taleplerini altı sayfadan oluşan gerekçeli kararla reddettiği hatırlatıldı.

Bursa Barosu Başkanı Zeki Kahraman, mahkemenin veridiği `ret' kararına itiraz etti. 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde yaptıkları itirazı 1'inci Çocuk Mahkemesi'nin değerlendireceğini açıklayan Kahraman, amaçlarının B.Ç. nin çıkarlarını korumak olduğunu söyledi. Annenin sanık, yaşı küçük olan kızının ise mağdur olduğu davada, çocuğun etkilenmesinin mümkün olmadığını belirten Kahraman, verilen kararı yetkilerini kullanarak, temyiz ettiklerini ekledi. (DHA)

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