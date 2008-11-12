B.Ç.’nin babası: Üzmez’le ilgili iddialar yalan

Vakit yazarı Üzmez'in cinsel istismarına maruz kaldığı iddia edilen 14 yaşındaki B.Ç.'nin Babası: Üzmez hakkındaki iddialar yalan



Bursa'da Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez'in cinsel istismarına maruz kaldığı iddia edilen 14 yaşındaki B.Ç.'nin babası Bekir Ç., dava sürecinin tamamlanmasının ardından Hüseyin Üzmez'le görüşmeye devam edeceğini belirterek, “Ama biraz uzak kalırım gibi geliyor. Görüşürüz ama eskisi gibi olmaz” dedi.



Bursa'nın İnegöl İlçesi'ndeki bir mobilya atölyesinde boyacılık yapan 40 yaşındaki Bekir Ç., olayın meydana geldiği günden bu yana maddi ve manevi yönden çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Halen devlet koruması altında bulunan ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bursa'daki bir yurtta barınan kızı B.Ç.'yi elinden geldiğince ziyaret ettiğini belirten Bekir Ç., “Sağlık durumunda bir sorunu yok. Ama psikolojik olarak iyi değil. ‘İyi değil’ derken, kızım kendi evininin dışında başka bir yerde kalmaya alışık değil. İster istemez o psikolojisini bozdu. Açıkçası kızım evini istiyor. Ben gittiğim zaman ‘Baba beni kurtar, al, götür’ diyor” diye konuştu.



Kızına cinsel istismarla suçlanan Hüseyin Üzmez'i 20 yıldır tanıdığını söyleyen Bekir Ç., “Hüseyin Üzmez bize devamlı maddi destek sağladı. Devamlı yardım etti. 20 yıldır tanıyorum. Devamlı yardım etti. Şimdi ben ‘Yardım etmedi’ dersem, yalan olur. Ama şimdi kimisi bunu başka türlü algılıyor, başka yerlere çekmeye uğraşıyor. O olaydan sonra Hüseyin Üzmez'den en ufak bir yardım almadım” dedi.

Kızı B.Ç.'yi yurttan çıkarmak için dilekçe verdiğini, savcılığa başvurduğunu ifade eden Bekir Ç. şunları söyledi:

“İki sefer dilekçe verdim. Kendi adıma verdim. Daha sonra teyzesinin adına verdik. O dilekçeler işleme koyuldu. Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Oradan gidip teyzesinin evini kontrol etmişler. ‘Olumlu, ama şu anda bir şey yapamayacağız’ demişler. ‘Mahkemeden sonra’ demişler. Teslim edilmedi. Ben çocuğumu, ailemi bir araya toplamaya uğraşıyorum. Kim ne derse desin, her şeyi Allah biliyor.”



'İddialara inanmıyorum'



Hüseyin Üzmez hakkındaki iddialara inanmadığını anlatan Bekir Ç. tahliye olduktan sonra Hüseyin Üzmez ile herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi. Hüseyin Üzmez’i çok iyi tanıdığını, kızına kötü düşünceyle yaklaşması halinde anlayacağını belirten Bekir Ç., “20 yıldır görüşüyorum. 3- 5 ayda bir yolu düştüğünde mutlaka uğrar. Benim çocuklarım Hüseyin Üzmez'e ‘Dede’ diyor. Bir insan torunu yaşındaki çocukla olabilir mi?” dedi.

