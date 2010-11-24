-BC GOETTINGEN: 85 - BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 83 ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - Basketbol ULEB Erkekler Avrupa Kupası (B) Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş Cola Turka, deplasmanda Almanya'nın BC Goettingen takımına 85-83 yenilerek gruptaki ikinci maçını da kaybetti. Beşiktaş Cola Turka, Goettingen'deki Volkswagen Spor Salonu'nda oynanan maçın 1. periyotunu 26-20, devreyi de 45-34 geride tamamladı. İkinci yarı toparlanan siyah beyazlılar, 3. periyot sonunda farkı 5 sayıya kadar indirdi: 68-63. İstanbul ekibi, son periyotta da etkili oyununu sürdürmesine karşın maçı 2 sayı farkla 85-83 kaybetti. Beşiktaş Cola Turka'nın ABD'li yıldız oyuncusu Allen Iverson, 31.29 dakika süre aldığı maçta 18 sayı, 2 ribaundla oynadı. Iverson, iki sayılık atışlarda 11'e 5, üç sayılık atışlarda 2'ye 1 isabet sağlarken, 5 faul atışını da potaya sokmayı başardı. Beşiktaş Cola Turka, grubundaki üçüncü maçında 30 Kasım Salı günü deplasmanda Fransa'nın Asvel Basket takımıyla karşılaşacak.