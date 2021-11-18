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Ekonomi

BBVA, Garanti'de gönüllü pay alım teklifi için SPK'ya başvurdu

BBVA, hisse başına 12,20 TL fiyat belirlemişti

18 Kasım 2021 09:37

BBVA, Garanti Bankası'nda gönüllü pay alım teklifi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Garanti Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada BBVA'nın bugün itibariyle, Garanti Bankası'nın hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunmak üzere SPK'ya başvurusunu yaptığı belirtildi.

BBVA, Garanti Bankası'nda kendisine ait olmayan hisseler için gönüllü pay alım teklifi yapmış, hisse başına ise 12,20 TL fiyat belirlemişti.

Gönüllü pay alımına konu olan tüm payların satılması halinde BBVA tarafından yaklaşık 2,25 milyar euro ödeme yapılacak

 

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