-BBP'DEN HÜKÜMET-BDP GÖRÜŞMESİNE TEPKİ ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, Hükümetle BDP arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin, ''Dost acı söyler ben uyarıyorum, bir Mandela oluşturma çabasını bu millet asla kabul etmez'' dedi. Türkiye'nin 12 Eylül'de bir demokrasi sınavı verdiğini belirten Topçu, halk oylamasında ''Evet'' veya ''Hayır'' diyen herkese teşekkür etti. Bugüne kadar gelen hükümetlerin yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunları ile yakından ilgilenmediğini savunan Topçu, özellikle Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının seçimlerde oy kullanması başta olmak üzere eğitim, sosyal yaşamla ilgili sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti. Topçu, BBP olarak önümüzdeki ay sorunların tespiti amacıyla Avrupa'ya 3 günlük gezi düzenleyeceklerini de bildirdi. Mutlaka yeni sivil bir Anayasa yapılması gerektiğinin altını çizen Topçu, bunun içinde toplumun tüm kesimlerinin temsilcilerinin yer aldığı bir komisyonun Meclis Başkanı himayesinde oluşturulması önerisinde bulundu. Türkiye'de her türlü eksikliğin giderilmesinin demokrasinin geliştirilmesi ile mümkün olacağını belirten Topçu, 12-17 Eylül tarihlerini kapsayan haftanın, ''Demokrasi Haftası'' olarak ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Topçu, Anayasa değişikliğine ilişkin mecliste uyum yasalarının çıkartılması sırasında hem muhalefet, hem de iktidarın birlikte hareket etmesi gerektiğini bildirdi. ''Hükümetin bölücü terör örgütünün temsilcileri olanlarla görüşmesinin halkın vicdanını kanattığını'' savunan Topçu, ''Dost acı söyler ben uyarıyorum, bir Mandela oluşturma çabasını bu millet asla kabul etmez'' dedi. Terörün geldiği noktada siyasallaştırıldığını iddia eden Topçu, ''Görüşülmesi gereken terör örgütünün siyasi temsilcileri değil, terörle geçim derdi arasına sıkışmış bölge halkı olmalı'' değerlendirmesinde bulundu. Terör örgütünün sayısı bin civarında oluşturulacak bir kuvvetle 1946 Ankara Antlaşmasının gereğinin yerine getirilecek bitirileceğini anlatan Topçu, idamın meclis gündemine alınarak yeniden çıkarılması gerektiğini söyledi.