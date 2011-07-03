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Politika

BBP'DE GENEL BAŞKANLIK YARIŞI ANKARA (A.A)

03 Temmuz 2011 17:18

-BBP'DE GENEL BAŞKANLIK YARIŞI ANKARA (A.A) - 03.07.2011 - BBP'de genel başkanlık için üç adayın yarışacağı olağanüstü kongre başladı.  Sürmeli Oteli'nde gerçekleştirilen kongrede başkanlık divanının oluşturulmasının ardından Yalçın Topçu'nun istifa etmesi üzerine geçici genel başkanlık görevini üstlenen Hakkı Öznur, kısa bir konuşma yaptı. Öznur, hiçbir gücün kendilerini doğru bildikleri yoldan ayıramadığını ifade etti. Öznur'un konuşmasının ardından rahatsızlığı dolayısıyla kongreye katılamayan, BBP kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu'nun mesajı okundu. Daha sonra genel başkan adaylarının konuşmalarına geçildi.  Adaylardan MKYK üyesi Nevzat Yanmaz, parti yönetiminin izlediği politikayı eleştirerek dünyada ''iktidara değil muhalefete muhalefet yaparak oy alan'' hiçbir parti olmadığını söyledi. MKYK üyesi diğer aday Yavuz Ağıralioğlu ise yeni bir vizyon, yeni bir siyaset ve yeni bir anlayışla göreve talip olduğunu söyledi.  Genel başkanlığa aday olan partinin Genel Sekreteri Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından sonra partiye ömür biçenlere inat misyonu yaşattıklarını dile getirdi. Diğer adayların bazı eleştirilerinin ağır olduğunu ama bunlarla ilgili gerekli değerlendirmelerin de yapılacağını belirten Destici, Yalçın Topçu başkanlığındaki başkanlık divanına yönelik eleştirilere yanıt verdi.    Destici'nin konuşması sırasında bazı gençlerin laf atması üzerine salonda kısa süreli gerginlik yaşandı. Divan Başkanı Lütfi Şehsuvaroğlu'nun müdahalesiyle gerginlik yatıştırılırken Destici, konuşmasını sürdürdü.  Mustafa Destici, anayasa değişikliği için yapılan referandumda ''evet'' oyu kullanmalarına yönelik eleştiriyi yanıtlarken, ''Referandumda 'Eksik ama evet' dedik. Çünkü hukuk ve demokrasiden yanayız'' dedi.  Konuşmaların ardından sandıkların kurulmasıyla oy verme işlemi başladı. 

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