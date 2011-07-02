-BBP YARIN OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GİDİYOR ANKARA (A.A) - 02.07.2011 - BBP yarın olağanüstü kongreye gidiyor. Kongrede, partinin Genel Sekreteri Mustafa Destici, MKYK üyeleri Yavuz Ağıralioğlu ile Nevzat Yanmaz genel başkanlığa aday. 12 Haziran seçimlerinden sonra BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu'nun istifa etmesi üzerine geçici genel başkanlığa, partinin Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Öznur seçilmişti. BBP'nin ilgili kurulları 3 Temmuz Pazar günü Olağanüstü Kongre kararı almıştı. Partinin MKYK üyesi Yavuz Ağıralioğlu'nun ardından, bir başka MKYK üyesi Nevzat Yanmaz da genel başkanlık için adaylıklarını açıklamıştı. Daha sonra, BBP'li belediye başkanları, il başkanları ve başkanlık divanı üyelerinin destek verdiği Genel Sekreter Destici de genel başkanlığa aday olacağını belirtmişti. -''KURULTAYIMIZ SÜKUNET VE KARDEŞLİK İÇİNDE GEÇECEK''- BBP Genel Başkanı Hakkı Öznur da AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrenin sükunet ve kardeşlik havası içinde geçeceğini vurguladı. ''BBP'liler olgun, seviyeli ve ilkeli siyasetin temsilcileridir. Kongrede de şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'na layık bir yapıcılık içinde olacağız'' diyen Öznur, kurultaydan güçlenerek çıkacaklarını kaydetti. Adaylara sükunet ve sağduyu çağrısında bulunan Hakkı Öznur, ''BBP'liler için makamlar geçicidir. Onlar nefsinin ve ihtiraslarının esiri olmaz. İnanıyorum ki seçilecek arkadaşlarımız da şehit liderimizin bize öğrettiği siyasi ahlakı hakim kılmak için çalışacak ve demokrasi dışı araçlara alet olmayacaktır'' dedi. Sürmeli Otel'de yarın gerçekleştirilecek olan kongreye 1060 delegenin katılacağı bildirildi.