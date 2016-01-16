BBP İl Başkan Yardımcısı Türkmen Dağı'ndaki kalaşnikoflu fotoğrafını paylaştı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sakarya İl Başkan Yardımcısı Burhan Aygün'ün, TIR'la yardım götürmek için Suriye'deki çatışmaların devam ettiği Türkmen Dağı'na gittiği belirtildi. Aygün, kalaşnikofla çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

DHA'dan Zafer Tokuş'un haberine göre; BBP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Burhan Aygün, hafta içi Bayırbucak Türkmenlerine yardım götürmeye gitti. Yardımların bulunduğu TIR ile Türkmen Dağı'na giden Burhan Aygün, elinde kalaşnikof tüfekle Türkmen köylerini gezdi. Burhan Aygün terk edilmiş Nibh Almur Köyü'nde son durumu anlattı. Telefon kamerasıyla çekilen Burhan Aygün görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Bomba seslerinin de duyulduğu 4 dakikalık görüntüde, bölgedeki birçok noktanın saldırılar sonucu düştüğünü anlatan Burhan Aygün, "İnsanlar köyü boşaltmış, birkaç aile var. Yayla Dağı'ndaki durumla buradaki durum arasında çok fark var. Burada birçok nokta düştü. Bomba sesleri geliyor. Uçaklar devamlı ateş ediyor. Bu köy defalarca misket bombasına maruz kalmış. İnşallah ilerleyen günlerde zafer Müslümanların olacak" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi Sakarya İl Başkanı Suat Çillioğlu, Burhan Aygün'ün bölgeye Bayırbucaklı direnişçilere eğitim vermek için gittiğini söyleyerek, "Bayırbucak'a gitti. Suriye tarafına geçti. Mücahitlerin bulunduğu karargahlarda şu anda. Olayın vahametini öğenmek, iç yüzünü öğrenmek için gitti. Savaş bitse dahi fosfor bombaları var. Rus uçakları tarafından atılan fosfor bombaları 1 yıl sonra da 6 ay sonra da patlayabilir. İçerideki cephelere direk yardım ulaşmıyor. Türkmen Dağı düşerse Türkiye düşmüş oluyor. Sakarya grubu olarak oradaki arkadaşlara organize nasıl olur, yardım nasıl dağıtılır konusunda eğitim vermek için oraya girdi" diye konuştu.



