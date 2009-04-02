BBP Med Air helikopterini inceletecek

‘Zafiyet yok’



‘Enkazı partililer buldu’

'Vali Bilici açıklamasını detaylandıramadı'

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Şanverdi, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kaza geçirdiği helikoptere ait enkazın korunması ve kaldırılmaması için İçişleri Bakanlığından talepte bulunduklarını, bu talebin olumlu karşılandığını bildirdi.Şanverdi, BBP Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasına ilişkin sorularını yanıtladı.Kazanın neden olduğu noktasında kesin ve resmi bir veri olmadığını ifade eden Şanverdi, Ulaştırma Bakanlığına bağlı bir ekip tarafından kaza kırım raporu hazırlandığını, İçişleri Bakanlığı'ndan enkazın korunması ve kaldırılmaması talebinde bulunduklarını ve talebin kabul edildiğini söyledi."BBP olarak ABD ve Almanya'dan iki uzman heyet getireceğiz" diyen Şanverdi, bu heyetlerin verecekleri raporlardan sonra kazanın nedeni konusunda bilgi vereceklerini anlattı. Uzman ekiplerin hafta içinde geleceğini dile getiren Şanverdi, "Elimizde henüz kaza raporu yok" dedi.BBP Genel Sekreteri Yalçın Topçu da helikopterin enkazına ulaşılması konusunda, "Zafiyet falan yok. Maksadı aşan cümlelere gerek yok. Bütün ihtimalleri herkes araştırıyor, bakıyor. Zaten bu tür kazalarda belli bir süre gerekir" dedi.Kazanın nedeni konusundaki bir soru üzerine olayın bütün verileriyle masanın üzerinde olduğunu ve her ihtimali düşündüklerini söyleyen Topçu, bir gazetecinin, BBP Ankara İl Başkanı Hasan Hüseyin Bozok'un "olayın suikast olabileceği" yönünde açıklamaları bulunduğunu hatırlattı. Konuyu Bozok ile görüştüğünü belirten Topçu, Bozok'un kendisine, "suikast sözünün ağzından çıkmadığını" ifade ettiğini belirtti. Topçu, "Anlaşılan o ki, bu haberi yapan arkadaşlarımız, bu arkadaşımızın söylediği bir cümleye kendi anlayışını da yükleyerek, 'Suikast var' gibi bir başlık atmış" dedi.Yazıcıoğlu'nun bilgisayarının kayıp olduğu yönündeki haberlerin de doğru olmadığını ifade eden Topçu, bilgisayarın Yazıcıoğlu'nun en yakındaki kişi tarafından kontrol altında başka birisine verildiğini ve daha sonra iade edildiğini kaydetti.Yazıcıoğlu'nun tehdit alıp almadığı yönündeki soru üzerine de Topçu, "Genel Başkanımızın tehdit aldığı gibi bir şey yok" diye konuştu."Helikoptere ulaşılmasında bir zafiyet olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Topçu, "Zafiyet falan yok. Maksadı aşan cümlelere gerek yok. Bütün ihtimalleri herkes araştırıyor, bakıyor. Zaten bu tür kazalarda belli bir süre gerekir" yanıtını verdi.Otopsi raporuyla ilgili bir soru üzerine Topçu, otopsinin şekli ve otopsiye girecek insanların belirlenmesinin kendi kontrolleri ve istekleri doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi.Muhsin Yazıcıoğlu'nun otopsisine eşi Gülefer Yazıcıoğlu'nun da katıldığını belirten Topçu, otopsi raporunun resmi olarak partiye de gönderileceğini bildirdi.BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Şanverdi de otopsi raporunun değil, otopsi tutanağının açıklandığına dikkati çekerek, tutanakta Yazıcıoğlu ve 4 kişinin "donma sonucu" değil, "darbe sonucu öldüğünün" belirtildiğini ifade etti."Genel Başkan'ın ne zaman öldüğünü otopsiyi yapan doktorlar da bilmiyorlar" diyen Şanverdi, rapordan tatmin olmamaları halinde otopsi için yurt dışında da inceleme yaptırabileceklerini kaydetti.Enkazın bulunuş şeklinin de medyaya yansıdığı biçimde olmadığını ileri süren Şanverdi, enkazın köylüler tarafından değil, partililer tarafından bulunduğunu öne sürdü. Şanverdi, "Genel Başkan'ın helikopterini biz bulduk, devletin güvenlik kurumları ve sivil kurtarma ekipleri bulmadı" dedi.BBP'de genel başkanlıkla ilgili bir soru üzerine Yalçın Topçu, 11 Nisanda Merkez Karar Yönetim Kurulunun toplanacağını, bu toplantıda kurultay kararı alacaklarını bildirdi. Topçu, "camialarının ve milletin istekleri doğrultusunda misyonu yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını" söyledi.Bir gazetecinin, "Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'ye ait olduğu belirtilen ve yaralılara ulaşıldığı yönündeki açıklamaların olayın ilk saatlerinde basına yansıdığını" hatırlatılması üzerine Topçu, açıklamanın duyulmasının ardından Vali Bilici'yi aradığını ve bu açıklamayı hangi bilgi doğrultusunda yaptığını öğrenmek istediğini belirtti.Bilici ile irtibat kuramadığını ve Genel Sekreteri ile görüştüğünü dile getiren Topçu, Genel Sekreter'in kendisine, "Efendim bize gelen bilgi doğrultusunda" dediğini ve "bilgi detaylandırmasında bulunamadığını" söyledi.Topçu, daha sonra Erciyes Üniversitesi Başhekimi'nin kendisini aradığını ve hastanenin teyakkuza geçirilmesi konusunda talimat aldığını belirttiğini kaydetti. Bu tür olaylarda infial yaşanmasının doğal olduğunu vurgulayan Topçu, "Burada suçlu aramak durumda değiliz" dedi.Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Öznur da olayla ilgili olarak, açıklamanın ardından Kayseri Valisi Bilici'yi ziyaret ettiğini belirterek, Bilici'ye "bilgi kirliliği bulunduğunu" ifade ettiğini söyledi. Öznur, "Bilici'nin kendisine böyle bir açıklama yapmadığını, sadece Kahramanmaraş'tan gelen haberler doğrultusunda kazadan sonra yaralılar olabilir düşüncesiyle Kayseri'deki devlet hastaneleri personelini acil duruma çağırdığını söylediğini" ifade etti.Krizin iyi yönetilmediğini iddia eden Öznur, köylülerin arama kurtarma çalışmalarına geç dahil edildiğini savundu.