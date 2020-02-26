BBP lideri Destici: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'yi kapatması gerekir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 4'üncü Olağan Kongresi'ne ilişkin soruşturma başlatılmasının doğru olduğunu söyleyerek, "Ama yetmez, yeterli değildir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın inceleme başlatıp, HDP'yi kapatması gerekir" diye konuştu.

Genel Merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan BBP lideri Destici, Koronavirüs sebebiyle Çin'de binlerce insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Bu hastalık ortaya çıktığından beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin yetkililerinin, Sağlık Bakanımız başta olmak üzere bakanlık yetkililerimizin çok hassas, dikkatli ve titiz bir çalışma yürüttüklerini görüyoruz. Dünyada pek çok devletin başaramadığı bir titizlikle bu çalışmalar yürütülüyor" dedi.

"HDP, PKK'nın ta kendisidir"

Destici, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, HDP'nin 4'üncü Olağan Kongresi'nde, Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine başlattığı soruşturmaya ilişkin, şunları söyledi: "HDP, PKK'nın siyasi uzantısının da ötesinde, ta kendisidir. PKK neyse, HDP de odur. HDP neyse, PYD, YPG de odur. Yapılan bütün uygulamalar, yaptıkları bütün konuşmalar, eylemler ve fiiller bunu da doğrulamaktadır.



PKK terör örgütüyle aralarına hiçbir mesafe koymamaktadırlar. Devlete ve millete adeta meydan okumaktadırlar. Böyle bir siyasi parti olabilir mi? Dünyanın neresinde buna müsaade edilir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kongre ile ilgili başlattığı inceleme doğrudur. Ama yetmez, yeterli değildir.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın inceleme başlatıp, HDP'yi kapatması gerekir. Milletin gönlünde kapanmıştır, millet zaten lanetlemektedir. Kendi tabanlarının bile onaylamayacağı bir şekilde ana muhalefet partisi başta olmak üzere, bazı mevcut siyasi partiler, yeni kurulanı, yeni kurulma aşamasında olanı da koşa koşa oraya gitmişlerdir. Onlara sormak istiyoruz; Türk bayrağının asılmadığı, İstiklal Marşı'nın okunmadığı, ölen teröristler için saygı duruşu yapıldığı bir kongreye katılmakla ne kazandınız? Hangisi bütün bunlar yaşanırken salonu terk etti?" (DHA)

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