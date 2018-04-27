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BBP lideri Destici: Oyumuz 1, sempati alanımız yüzde 20

"Oyumuzdan çok sempati alanımız çok daha yüksektir"

27 Nisan 2018 15:30

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan BBP lideri Mustafa Destici, “Oyumuzdan çok sempati alanımız çok daha yüksektir. Oyumuz 1 ise sempati alanımız 20’dir” dedi.

Görüşme öncesi Destici, "BBP'nin ittifakta yer almasını uygun bulmuyoruz" açıklamasını rağmen MHP'nin taraflarına olumsuz bir değerlendirme yapmadığını söyledi.

Hürriyet'e konuşan Destici özetle şunları söyledi:

"İttifakta 2 şekilde yer alınıyor. İlki, kendi amblem ve listenizle, ikincisi bir başka partinin listesinden. Biz kendi amblem ve listemizle girmek isteriz. Bunun için de ittifak paydaşlarıyla görüşüp değerlendirmelerini almak isteriz. MHP’den bu konuda bize olumsuz yönde gelen bir şey yok. Bunu sonuçta Cumhurbaşkanıyla görüşeceğiz. Çünkü bugüne kadar süreci hep Cumhurbaşkanıyla yürüttü. Ama bir ısrarımız yok. Bizim bir talemiz olmadı, sayı pazarlığına da girmedik, girmeyiz.
Oyumuzdan çok sempati alanımız çok daha yüksektir. Oyumuz 1 ise sempati alanımız 20’dir.

Öte yandan Destici, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adaylığı için başvuru formunu imzalayarak milletvekili adayı olacağını açıkladı."

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