BBP isyan etti: Nerede bu devlet!

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu Kahramanmaraş'tan Yozgat'a götüren helikopter Yerköy yakınlarında düştü. Arama - kurtarma çalışmaları dün akşamdan itibaren sürdürülüyor. Ancak aradan 20 saat geçmesine rağmen, hâlâ ne enkaza ulaşılabildi, ne de helikopterdeki Yazıcıoğlu dahil 6 kişiden haber alınabildi.Aradan geçen süre boyunca, "Yaralılar hastaneye kaldırıldı", "Durumları iyi ", "Yazıcıoğlu'nun durumu iyi", "Yazıcıoğlu ağır yaralı", "Yazıcıoğlu hastanede", "İHA muhabiri telefon etti, kendi bacağının kopuk olduğunu ve etrafında ölüler bulunduğunu söyledi", "Enkazın koordinatları bulundu" şeklindeki birçok iddianın ortaya atılması da büyük eleştiri aldı.Duruma tepki gösteren BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Şanverdi, “Bu işte yetkili olanlar, Bakanından Başbakanına kadar, Valisinden Garnizon Komutanına kadar şapkasını önüne koyup düşünmelidir. Eğer bir siyasi partinin genel başkanı bir helikopter kazası geçiriyor ve 14-15 saat içerisinde helikopter dahi bulunamıyorsa bu Türkiye'nin ayıbıdır. Bunu burada kınıyorum” dedi.İçişleri Bakanı Beşir Atalay ise, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopteri arama çalışmaları ile ilgili olarak, "Devletin tüm imkânlarını kullanıyoruz" ifadesini kullandı.Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanlığına ait 2 skorsky ve 1 casa uçağının saat 04.30'da hareket ederek, bölgede arama çalışmalarına başladığı belirtildi.BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşıyan helikopterin bulunması başlatılan çalışmalara katılan BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Şanverdi, "Aziz Türk milleti bugün tarihinin en acı günlerinden birini yaşamaktadır" dedi.Şanverdi, Göksun ilçesine bağlı Kurucuova köyünde gazetecilere yaptığı açıklamada, BBP hareketinin lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun 14-15 saat önce "feci bir helikopter kazası geçirmiş olmasına rağmen" şu ana kadar maalesef bulunamadığını, yanındakilere ve helikoptere de ulaşılamadığını söyledi."Kendisiyle birlikte 6 tane can, şu gördüğünüz dağlarda yatmaktadır. Ama maalesef biz BBP'ye gönül verenler ve Alperen gençleri olarak akşamdan beri burada kendimiz, el fenerleriyle Genel Başkanımızı aramaya, bulmaya çalışmaktayız" diyen Şanverdi, çalışmalarını Yazıcıoğlu'nu buluncaya kadar sürdüreceklerini, buradan ayrılmayacaklarını dile getirdi.Şanverdi, şöyle konuştu: "Bugün burada tarihin en acı günlerinden biri yaşanmaktadır. Aziz Türk milleti bugün, tarihinin en acı günlerinden birini yaşamaktadır. BBP Genel Başkan Yardımcısı olarak yetiklilere sesleniyorum. Bu işte yetkili olanlar, Bakanından Başbakanına kadar, Valisinden Garnizon Komutanına kadar şapkasını önüne koyup düşünmelidir. Eğer bir siyasi partinin genel başkanı bir helikopter kazası geçiriyor ve 14-15 saat içerisinde helikopter dahi bulunamıyorsa bu Türkiye'nin ayıbıdır. Bunu burada kınıyorum. Askerlerimize, erlerimize, AKUT elamanlarımıza ve arazide gezen diğer sivil kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Onlar bizimle beraber uyumadılar, bizimle beraber bütün imkansızlıklara rağmen helikopteri aramaktadırlar, halen de arıyorlar.Şimdi İçişleri Bakanı az önce beyanatta bulundu. Biz arazideyiz ve akşamdan beri buradayız. Kaza olduktan 2 saat sonra ben buraya intikal ettim. Hiçbir helikopter görmedik. Hiç kimse de helikopter görmedi. Hiçbir uçak da görülmedi. Ben Bakanımıza kendim sordum. Bu devlet bu kadar aciz mi, Kuzey Irak'ta, sınırlarımızda bir teröristi yürürken gösteren devlet, televizyonlara veren devlet nerede? Bir helikopteri nasıl bulamaz?"Helikopterin enkazının arandığı Berit Dağı'nın Delikkaya Mevkii'nde çalışmalarını sürdüren 30 kişilik kurtarma ekibi, saat 02.25 sıralarında 112 Acil Servis telsizinden donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını bildirdi. Bu bilgi üzerine ağır kış koşullarının yaşandığı Delikkaya'ya en yakın noktada arama kurtarma çalışması yapan ekipler sevk edildi.Bu arada bölgede bulunan Bakan Atalay, havadan yeniden başlatılan arama çalışmalarını izlemek amacıyla Kurucaova köyüne geldi.Köydeki incelemelerinin ardından bölgeden ayrılan Atalay'ın içinde bulunduğu aracın geçeceği güzergaha, bir grup BBP'li genç otomobil park etti. Yolu kapatan gruptakiler, BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşıyan helikopterin bir an önce bulunmasını istedi."Başbuğ Muhsin" şeklinde bir süre slogan atan gruptakiler, asker ve korucuların uyarıları üzerine park ettikleri aracı yoldan çekti. Bakan Atalay'ın içinde bulunduğu araç, gruptakilerin yolu açması üzerine köyden ayrıldı.İçişleri Bakanı Beşir Atalay, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu helikoptere ulaşmak için çalışmaların tüm imkanlar seferber edilerek sürdürüldüğünü belirterek, "Helikopterin sinyal veren bir cihazı olmalı, ama sinyal alamıyoruz" dedi.Bakan Atalay, arama çalışmalarının sürdüğü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düzenlediği basın toplantısında, düştüğü tahmin edilen helikopter ile son irtibatın, helikopterdeki gazetecinin telefonu ile olduğunu söyledi. İlk bilgiye ulaşıldığında ilgili birimlerin derhal harekete geçtiğini bildiren Bakan Atalay, şöyle konuştu:"İlk bilginin ulaşmasından sonra bütün birimlerimiz önce nerede olabilir diye çevre köyleri, köylüleri uyararak bilgi almaya çalıştı. Aynı zamanda telefon konuşmasından yer tesbiti yapılmaya çalışıldı. Baz istasyonları, koordinatlar üzerinde çalışıldı. Daha sonra helikopter sinyal veriyor mu diye Ulaştırma Bakanlığı çalıştı. İlgili kurumlarımız seferber oldu."Helikopterin sinyal vermediğini kaydeden Atalay, "Helikopterde sinyal veren bir cihaz olması gerekiyor ama sinyal vermiyor. Helikopterin teknik imkânlarıyla herhangi bir bilgi alınamıyor" dedi.Bölgede sis ve kar yağışı olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Atalay, şöyle devam etti:"Taranması gereken bölge 20-30 kilometre. Biz de biraz ilerlemeye çalıştık. Kar yağışı ve sis artıyor. Ama bu şartlarda bütün birimlerimiz seferber oldu. Ankara'dan mümkün olduğu kadar imkanları sevk etmeye çalıştık. Vali, bölge komutanımız, Meclis Başkanvekili Nevzat Pakdil büyük üzüntü içinde. Biliyorsunuz Muhsin Bey ile akrabalık bağı var. Kendisi ilk andan itibaren burada. Bütün çalışmaları değerlendirip izleme imkanı buldu. Helikopterler bölgeye getirildi. Önce gündüz uçabilen sonra gece aydınlatması olan helikopterler. Ama belli bir süre sonra yağış ve sis çalışmalarını engelledi. Saat 23.00'e kadar insan ısısını alabilen CASA tipi uçaklar dün de çalıştı, şimdi havada."Askeri birliklerin, özellikle jandarma alay komutanlığı mensuplarının, korucuların, çevre illerdeki sivil savunma personelinin, emniyetin özel harekat birimlerinin sayıları her an artarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Atalay, "Yine bu sabah erken saat 4 gibi Genelkurmay 2. Başkanıyla görüştüm, takviye istendi" dedi.