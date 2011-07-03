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Politika

BBP GENEL BAŞKANLIĞI'NA DESTİCİ SEÇİLDİ  ANKARA (A.A)

03 Temmuz 2011 18:37

-BBP GENEL BAŞKANLIĞI'NA DESTİCİ SEÇİLDİ  ANKARA (A.A) - 03.07.2011 - BBP Genel Başkanlığı'na, Parti Genel Sekreteri Mustafa Destici seçildi.  Sürmeli Oteli'nde gerçekleştirilen 5. Olağanüstü kongrede genel başkanlık seçimi için kayıtlı bin 73 delegeden 639'u oy kullandı. Oyların 628'i geçerli, 11'i geçersiz sayıldı.  Adaylardan Destici 387 oy alırken, diğer adaylardan Yavuz Ağıralioğlu 143, Nevzat Yanmaz ise 98 oy aldı.  Destici, genel başkan seçilebilmek için gereken salt çoğunluk oyunu alamamasına karşın diğer iki adayın çekilmesi üzerine genel başkan ilan edildi.  Genel Başkanlık seçiminin ardından kongreye kısa bir ara verildi. Delegeler aranın ardından bir kez daha sandık başına gidecek ve Merkez Karar Yönetim Kurulu ile Disiplin Kurulu listesini oylayacak. 

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