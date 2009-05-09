BBP Genel Başkanından Anneler Günü mesajı

BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, "Milletçe varlığımızı ve hususiyetlerimizi korumak ve geleceğimizin teminatı olacak sağlam nesiller yetiştirmek için önce kadına gereken önemi vermeliyiz" dedi.



Topçu, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, annelerin bir gün hatırlanıp sonra unutulacak değerler olmadığını, her zaman anneye muhtaç olunduğunu ifade etti.



Annelerin herkes için müstesna olduğunu belirten Topçu, şunları kaydetti:



"Anne şefkattir, mutluluktur, asalettir, zarafettir, gelecektir. Anne, bir kadın olarak beşeriyetin temelidir. Milletçe varlığımızı ve hususiyetlerimizi korumak ve geleceğimizin teminatı olacak sağlam nesiller yetiştirmek için önce kadına gereken önemi vermeliyiz. Ülkemizde maalesef bunun yerine kadın dışlanıyor ve hakarete uğruyor. İnancını yaşayarak eğitim yapmak, politik ve sosyal haklarına kavuşmak isteyen kızlarımız ve kadınlarımıza imkan verilmiyor. Bu durum hem iktidarın hem de muhalefetin istismar alanı olarak kullanılıyor. Çözüm üretmesi gerekenler laf yarıştırıyor.



Büyük Birlik Partisi olarak annelerin siyasette de etkin bir biçimde yer almasının sağlanmasını istiyoruz. İnanıyorum ki o zaman dünyada sevgi ve hoşgörü egemen olacak, savaşlar ve terör yerini barışa bırakacak, yoksulluk, adaletsizlik azalacak, acımasızlık, çevre ve doğa katliamı son bulacaktır."



Yazıcıoğlu, mesajında BBP'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun annesi Fidan Yazıcıoğlu'nun, eşi Gülefer Yazıcıoğlu'nun, şehit annelerinin ve tüm annelerle anne adaylarının Anneler Günü'nü de kutladı.

