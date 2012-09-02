BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Bölgedeki öğretmenlerin büyük kısmı PKK'ya hizmet ediyor

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni kastederek "O bölgedeki öğretmenlerin büyük bir kısmı PKK'ya hizmet ediyor, dağa terörist yetiştiriyor" dedi.

Destici, partisi tarafından Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen "Teröre Karşı Birlik" mitinginde konuştu.

Öğle saatlerinden itibaren alanı dolduran BBP'liler, üzerlerinde "Meclis'te PKK istemiyoruz", "Terörün çözümü için demokratik anayasa" ve "Terör için idam cezası gelsin" yazan dövizleri taşıdı, slogan attı. Alanda şahit aileleri düşüncelerini paylaştı, Kur'an-ı Kerim okundu.

Mustafa Destici, konuşmasına, "Her türlü yokluğa rağmen terörle mücadele eden güvenlik güçlerini selamlıyorum' diyerek başladı.

Türkiye'deki insanların bin 200 yıllık kardeşliğine kimsenin zarar veremeyeceğini ifade eden Destici, "Ben bir Türk milliyetçisiyim. Bu bayrağın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyan Kürt'ün de Türk'ün de Zaza'nın da Çerkez'in de Boşnak'ın da milliyetçisiyim" dedi.

'Bu soytarılar...'

Küresel güçlerin, İsrail'in, ABD'nin, İngiltere'nin, Rusya'nın, Çin'in, PKK'nın ve siyasi uzantılarının emellerini anladıklarını belirten Destici, "Ama bizim anlamadığımız, bizi 30 yıldır yönetenlerin, bu PKK terör örgütü ile topyekün gerçek anlamda mücadele etmemiş olması" diye konuştu.

Destici, bu kadar sürede asker-sivil işbirliğinin sağlanamadığını, karakollara baskın yapanlardan hesap sorulamadığını anlatarak, 21 günlük yanaşık düzen eğitimi alan askerlerin, dış güçler tarafından eğitilen teröristlerle neden karşı karşıya bırakıldığını sordu.

Bununla ilgili eğitimli birliklerin kurulması gerektiğini bildiren Destici, "Birbirine zoka atan istihbarat kuruluşları yerine sırf bu konuyla ilgilenecek yeni bir istihbarat teşkilatı kurulmalıdır. Ağır silahlarla donatılmış 300 kişilik PKK grubu sınırı nasıl geçebiliyor" diye sordu.

Terörün finansmanının engellenmediğini, bölgedeki belediye ihalelerinden terör örgütünün maddi çıkar elde ettiğini savunan Destici, "PKK ile mücadele ediyorsunuz da Kandil neden ortadan kaldırılmıyor? Bütçe yoksa dönün millete, yastık altındaki parasını, parmağındakini, boynundakini de verir" görüşünü dile getirdi.

PKK'lıları "soytarı" olarak niteleyen Destici, "Bu soytarılar, bu vatan hainleri şu anda size meydan okuyor, racon kesiyorlar. Niye bunun altında kalıyorsunuz? Adam çıkmış diyor ki 'Dokunulmazlığı kaldırmazsanız namertsiniz' diyor. Bu soytarılara, hainlere bu sözü neden söyletiyorsunuz? Bu milleti bu acziyete neden düşürüyorsunuz" diye sordu.

'PKK ile mücadele ediyoruz' demesinler

Destici, şöyle devam etti: "Allah şahidimiz olsun ki bu millet bize yetkiyi versin, bunların

hiçbirisi konuşamayacak. Mehmetçiğe kurşun sıkanlar, Gaziantep'te bombayı patlatıp 1 yaşındaki, 5 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuklarımızın canına kıyanları, eğer idam sehpasına çıkartmazsak bize de BBP'nin dava adamları demesinler. Bunun cezası başka ne olabilir? Sen bombayı koyacaksın, 9 tane sivil cana kıyacaksın, 66 sivil canı yaralayacaksın bunun cezası başka ne olabilir? Mutlaka idam cezasının geri getirilmesi şart. Bunun için biz geçtiğimiz yıl üç gün içinde, bütün engellemelere rağmen 2 milyon imza topladık, TBMM Dilekçe Komisyonu'na verdik, imzalarımızın akıbetinin takipçisiyiz ve eğer bu TBMM bu hainlerin dokunulmazlığını kaldırmazsa, bu idam cezasını geri getirmezse bu meydanlara

çıkıp milletin önünde 'Biz teröristle, PKK ile mücadele ediyoruz' demesinler"

'Öğretmenlerin büyük bir kısmı PKK'ya hizmet ediyor'

Mustafa Destici, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'e seslenerek, "Öğretmenleri eşinden ayırmayı, atanamayan öğretmenler önünde engel olmayı bırakıp" eğitim kadrolarını gözden geçirmesini istedi.

Destici, "O bölgedeki öğretmenlerin büyük bir kısmı PKK'ya hizmet ediyor, dağa terörist yetiştiriyor. Aynı şekilde imam kadrosunun bir kısmı da PKK'ya çalışıyor. Benim bu söylediğimin anlaşılması için illa Gaziantep'deki bombacının başmüdür yardımcısı mı çıkması gerekiyordu? Onun gibi binlercesi var" görüşünü dile getirdi.