BBP Genel Başkanı: Halk ülkenin kötü yönetildiğini göre göre bunlara oy verirse, bedelini öder!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçmene sitem etti. Destici, “Ülkenin kötü yönetildiğini göre göre, muhalefetin yetersizliğini göre göre halk hâlâ onlara oy verecekse ben de, 'Bana ne o zaman' derim. Oy vermeye devam ederlerse bunun bedelini halk öder” ifadelerini kullandı.

Destici, 7 Haziran seçimlerine birlikte girdikleri Saadet Partisi'nin (SP) 1 Kasım seçimleri öncesi bu kez AKP ile temasa geçerek ittifak görüşmeleri yaptığını, görüşmelerin halen sürdüğünü ve sonucun beklendiğini söyledi. Destici, MHP'den bir ittifak önerisi gelmesi halinde bunun değerlendiriliceğini belirtti.

Ferah Işık’ın DHA’da yer alan haberine göre, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bu sabah saatlerinde Denizli'ye gelerek partilileri ve basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Efe ve diğer partililer ile Dedeman Park Otel'de kahvaltı yapan Destici, sonrasında basının sorularını cevapladı.

Halka sitem

Ülkenin terör ve her geçen gün kötüye giden ekonomik koşullar altında seçime gittiğini söyleyen Destici, "Bu seçimler çok önemli. Kendi ve parti çıkarını kenara koyup milletin çıkarını öne koymayan meclisteki partilere oy vermeye bu millet devam edecekse versin. Keyifleri bilir. Ülkenin kötü yönetildiğini göre göre, muhalefetin yetersizliğini göre göre halk hâlâ onlara oy verecekse ben de, 'Bana ne o zaman' derim. Oy vermeye devam ederlerse bunun bedelini halk öder. Meclis hâlâ AKP , CHP , MHP ve HDP'den oluşacaksa, meclis dışında yıllardır tertemiz kalan BBP'yi değil de bu problemlerin kaynağı olan bu siyasi partileri seçecekse seçsin. Millet de uyanmalı artık. Meclistekilerden daha fazla artık millet de sorumlu. Millet de parti taassubundan kurtulacak. Takım tutar gibi parti tutmaktan vazgeçilmelidir" dedi.

‘Yalçın Topçu'nun bizimle alakası yok’

Partisinin eski Genel Başkanı Yalçın Topçu'nun seçim kabinesinde bakan olmasıyla ilgili soruya Destici, "Bizim partiden geçmişte istifa etmiş bir kişiyle ilgili yorum yapmak istemiyorum. Milletimiz şunu bilsin ki, adı geçen şahsın partimizle hiçbir ilgisi yoktur. Yapacağı tüm uygulamalar da kendisini ilgilendirir. Kendisini muhatap alıp da değerlendirme yapmam" diye konuştu.

AKP- SP görüşmeleri

“7 Haziran seçimlerinde ittifak yaptıkları Saadet Partisi'nin bu seçim öncesi AK Parti ile flört ettiğini ve ittifak görüşmelerini sürdürdüğünü” sözlerine ekleyen BBP Lideri Destici, açıklamasına şöyle devam etti:

"Saadet Partisi ve AKP'nin söz konusu ittifakı ile ilgili gelişmeleri biz de takip ediyoruz. Saadet Partisi'nin Genel Başkanı ve diğer yöneticileri ile zaman zaman görüşüyoruz. Onlar da bu tip bir görüşme içinde olduklarını söylediler. Ancak görüşmeler henüz netleşmemiş. Bu iki parti arasında olmuş bir olay. Ben çok karışmak istemem. Biz bekleyip göreceğiz bu ittifakın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini. Bana görüşmelerin hâlâ devam ettiğini söylediler. Biz BBP olarak hiçbir partiyle ittifak görüşmesi yapmadık. Kimseden bir teklif de gelmedi. Olmayan bir teklif üzerinden yorum yapmak istemem. Biz MHP'den bir teklif gelirse bunu gerekli mercilerde istişare ederiz. Eğer ittifaktan ülkemizin, milletimizin menfaatine bir sonuç çıkacağını düşünürsek değerlendiririz. Şu anda öyle bir şey yok."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, toplantının ardından Şırnak'ta şehit düşen Denizlili asker Doğan Acar'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.