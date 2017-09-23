BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ: IRAK'IN KUZEYİNDE ŞU ANDA KURULMAYA ÇALIŞILAN BİR KÜRT DEVLETİ DEĞİLDİR, İKİNCİ BİR İSRAİL'DİR

* BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,

*\"Kürt kardeşlerimizin şunu bilmesi lazım; Irak\'ın kuzeyinde şu anda kurulmaya çalışılan bir Kürt devleti değildir. Masum bir Kürt devleti değildir. İkinci bir İsrail\'dir\"

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul İl Kongresi öncesi partisince yapılan istişare toplantısına katıldı. Destici toplantı öncesi Kuzey Irak\'taki referandum kararıyla ilgili açıklamalar yaptı. Milli Güvenlik Kurulu\'nun tavsiye kararları ile Bakanlar Kurulu sonrası açıklanan kararların çok doğru ve yerinde olduğunu söyleyen Mustafa Destici, \"Türkiye\'nin bu 25 Eylül\'de Kuzey Irak\'ta yapılması planlanan referandumu asla tanımayacağı, gayri meşru gördüğü ve dolayısıyla da, özellikle uluslar arası anlaşmalardan ve ikili anlaşmalardan doğan bütün haklarını da kullanacağını ifade etmesi çok önemliydi. Hem Lozan, hem 1926 Ankara anlaşması, 1946 Bağdat Anlaşması; bütün bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devletine özellikle Kerkük ve Musul başta olmak üzere Türkmeneli bölgelerine müdahale etme, Kuzey Irak\'a müdahale etme ve orada bir oldu bittiyi kabul etmeme hakkı vermektedir. Türkiye\'nin de bu hakkını kullanacak olduğunu açıklaması çok önemlidir. Bu referandumun ertelenmesi değil iptal edilmesini çok açık ve net bir şekilde söylemiş olması yine çok yerinde ve doğru bir tespittir. Aynı şekilde gayrı meşru olarak görmesi ve ne iç ne uluslararası hukuka uygun olmadığını dile getirmesi yine çok önemli ve yerinde bir açıklamadır\" ifadelerini kullandı.

\"BARZANİ REFERANDUM KARARINDA ISRARCI OLURSA…\"

Destici konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Eğer Türkiye\'nin bütün bu tavrına rağmen Barzani referandum kararında ısrarcı olursa sadece referandum sonucunun tanınmayacağı değil sınırların kapatılacağı, siyasi, ekonomik, askeri, kültürel, bütün ilişkilerin kesileceği ve askeri müdahale de dahil her türlü harekat planının masa da olduğunu ifade etmesidir ki, bu da zımnen ifade edilmiştir. Ama daha açık ve net bir şekilde söylenmelidir. Referanduma Kerkük başta olmak üzere Türkmeneli bölgesinin dahil edilmesi bizim tarafımızdan, devletimiz tarafından, milletimiz tarafından kabul edilebilir bir şey değildir.\"

DESTİCİ\'DEN İSRAİL AÇIKLAMASI

Destici konuşmasında İsrail\'i eleştirerek, \"İsrail\'in bu referandumu açıktan destekleyen tek ülke olması bunun bir siyonist projesi olduğunu çok açık ve net bir şekilde göstermektedir. Kürt kardeşlerimizin şunu bilmesi lazım; Irak\'ın kuzeyinde şu anda kurulmaya çalışılan bir Kürt devleti değildir. Masum bir Kürt devleti değildir. İkinci bir İsrail\'dir. Ve dolayısıyla da bunun başta Kürt kardeşlerimiz tarafından görülmesi ve bütün İslam dünyası tarafından görülerek asla ikinci bir İsrail\'in İslam dünyasının kalbine bir hançer gibi saplanmasına müsaade edilmemelidir. Yine devletimizin Barzani\'ye yaptığı uyarının bir benzerini de İsrail devletine yapması ve \'Bu sevdadan vazgeç. Ben burada olduğum sürece buna müsaade etmem\" demesi lazım. İsrail\'in de bunu bilmesi lazım\" dedi.



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