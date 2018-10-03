BBP Genel Başkanı Destici idam cezasının geri getirilmesi için destek istedi

24 Haziran seçimlerinde AKP listesinden Ankara Milletvekili seçilen Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanı Mustafa Destici, idam cezasının geri getirilmesi hazırladığı Anayasa değişiklik teklifi için, HDP dışında TBMM’de grubu bulanan siyasi partileri ziyaret ederek destek istedi. Destici, idam cezası konusunda referandum yapılması gerektiğini söyledi.

BBP Genel Başkanı Destici, bazı suçlara idam cezasının geri getirilmesi için hazırladıkları "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif Taslağı"nı siyasi partilerin Meclisteki grup yönetimlerine iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican'ı ziyaret eden Mustafa Destici, teklifin taslağı hakkında bilgi verdi ve destek istedi.

Ziyaretlerin ardından gazetecilere açıkalama yapan Mustafa Destici, “Bütün partiler teklifimizi değerlendirip bize sonucunu bildireceklerini söyledi. Bizim isteğimiz bunun referanduma gitmesi ve kararı halkın vermesidir” dedi.

Destici'nin "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif Taslağı"na destek için yarın Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ziyaret edeceği öğrenildi.