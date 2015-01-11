BBP Genel Başkanı Destici: HDP barajı aşamayacak ama AYM'ye gidip Meclis'te grup kuracak

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 2015 Genel Seçimleri’nde MHP ile ittifaka gidebilecekleri mesajını verdi. Destici, "Aynı kökten gelen iki partiyiz. Seçim öncesi yapılan yakıştırmaları doğal karşılıyorum. Ancak bugüne kadar bu konuda oturup konuşmuşluğumuz yok" dedi.

Destici, “yüzde 10 barajını aşamayacağını” öne sürdüğü “HDP'nin seçimin ardından Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali başvurusunda bulunarak Meclis'te grup kurmayı amaçladığını” ileri sürdü. Destici'nin iddia ettiği seçim sonrası senaryosuna göre, “yeterli oyu alan ancak baraj nedeniyle seçilemeyen adaylara yüksek mahkeme yoluyla milletvekili olma yolu açılabilecek ve HDP'de bu yolla Meclis'te grup kurabilecek.”

Sohbet toplantısında anlattı

Milliyet’te yer alan habere göre Destici, 10 Ocak Çalışan gazeteciler Günü nedeniyle Çukurambar Mado'da basın organlarının temsilci ve muhabirleri ile kahvaltılı sohbet toplantısında buluştu. Gazetecilere kırmızı karanfil dağıtan Destici, Haziran ayında yapılacak seçimin ardından seçilecek oyu alan ancak partisinin yüzde 10 barajına takılması nedeniyle milletvekili olamayacak adayların Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali başvurusunda bulunmalarının yeni bir durumu ortaya çıkaracağını dile getirdi. Destici; BBP olarak yüzde 10 barajının 2015 seçiminde de hak ihlallerine neden olacak bir potansiyel içermesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını hatırlattı. Destici, "Başvurunun kamuoyuna yansımasıyla Anayasa Mahkemesi üzerinde baskı kuruldu. Anyasa Mahkemesi Başkanı, oylamaya katılamayacak duruma getirildi. Bir ay önce 'İktidarı rahatlatalım' gibi bir hava Anayasa Mahkemesi'nin içerisinde oluşmaya başlamıştı, bu duyumları almıştım" diye konuştu.

Hak ihlali başvurusu

Destici, seçimin ardından aday olduğu seçim bölgesinde milletvekili olabilecek oyu almasına rağmen partisinin yüzde 10 barajına takılması nedeniyle seçilmeyecek olanların Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunacaklarını dile getirdi. Destici, bu durumda yüksek mahkemenin başvuruları esastan görüşeceğini ifade ederek, seçim sonuçlarının yeniden değerlendirileceği bir durumun oluşacağını savundu. Destici, "Yüzde 10 barajını aşamayacak olan HDP'nin de amacı budur. Hak ihlali başvurusu yoluyla Meclis'te olacaklar" iddiasında bulundu. Destici; seçim sonrasına yönelik bu değerlendirmeleri konuştuğu insanlar arasında yüksek mahkeme üyesi olan bazı kişilerin de bulunduğunu iddia etti. Destici, seçimde BBP ve benzeri partilerin hazine yardımından yararlanamamalarını da haksızlık olarak nitelendirdi.

MHP'ye göz kırptı

Destici; "Seçimde MHP ile ittifak yapaacğınız değerlendirmeleri yapılıyor?" sorusu üzerine, "MHP ile aynı kökten geliyoruz. Bu kamuoyunun yakıştırmasıdır, belki tabanların arzusudur. Seçim öncesi bu yakıştırmaları doğal karşılıyorum. Ancak görüşmemiz, oturup konuşmuşluğumuz olmadı" dedi. Destici, Saadet Partisi ile de bir görüşmelerinin olmadığını söyledi.