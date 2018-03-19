BBP Genel Başkanı Destici: Afrin de Çanakkale gibi zaferle sonuçlanacaktır

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Çanakkale nasıl zaferle sonuçlandıysa Afrin de Menbiç de Kamışlı da Kandil de zaferle sonuçlanacaktır" dedi.

Destici, Almanya'nın başkenti Berlin'de Alperen Ocakları'nın organize ettiği "Çanakkale Şehitlerini ve Muhsin Yazıcıoğlu'nu Anma Programı"nda yaptığı konuşmada, Türk tarihinin şanlı zaferlerle dolu olduğunu belirtti.

Bu zaferlerin başında Çanakkale Zaferi'nin geldiğini kaydeden Destici, "Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Rabbim Müslüman Türk dünyasına çok büyük zaferler yaşattı, büyük kahramanlar çıkarttı. Çanakkale nasıl zaferle sonuçlandıysa Afrin de Menbiç de Kamışlı da Kandil de zaferle sonuçlanacaktır. Türkiye, hain katil terör örgütü üyelerine gereken dersi verecektir." dedi.

"Vatanımızı böldürtmeyeceğiz"

Destici, Çanakkale Zaferini armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm komuta kademesi ve mimarlarını rahmetle andığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

''Tüm dünya Çanakkale'de şunu gördü. Büyük Müslüman Türk milleti yokluk içinde de olsa vatanı namusu inançları için öyle bir mücadele ruhuyla ortaya çıktı ki 7 düvel diz çökmek zorunda kaldı. O gün Anadolu'yu bölmeyi parçalamayı istikbalimize kastetmeyi başaramamışlarsa bugün de ülkemizi bölmek, parçalamak, milletimizin arasına nifak sokup dirliğimizi tarumar etme oyunlarına karşı hep birlikte el ele gerekirse göğüs göğüse direneceğiz, vatanımızı böldürtmeyeceğiz.''