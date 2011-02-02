-BBP BİNALİ YILDIRIM'IN İSTİFASINI İSTEDİ ANKARA (A.A) -02.02.2011 - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Yalçın Topçu, açıklanan Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporuna ilişkin, ''Adli yönden soruşturmayı yürütecek özel yetkili savcı, idari yönden Başbakanlık Teftiş Kurulu devreye girmelidir'' dedi. Topçu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın DDK raporuna ilişkin açıklamalarını talihsiz olarak nitelendirerek, Yıldırım'ın istifasını istedi. Topçu parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, DDK raporu üzerine yarın Antalya'da hukukçularını toplayacağını ve burada bir yol haritası belirleyeceklerini, ardından da kazanın olduğu Kahramanmaraş'a giderek, gerekli mercilere özel yetkili savcı atanması için başvuruda bulunacaklarını söyledi. DDK raporunu değerlendiren Topçu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hukukun içinde kalmaya devam edeceğiz ancak, hak ve hukuk yerini bulmazsa herkes kendi hukukunu uygular. Aklıselim hiç kimse böyle bir durumdan hoşnut olmaz diye düşünüyorum. Alperenler ve camiamız, bedeli ne olursa olsun bu işin peşini bırakmayacaktır. Bu olay öyle ya da böyle ya çözülecek, ya çözülecek. Sorumlu ve kusurlu olanlar cezasını çekecek. Şunu herkes bilsin ki, her ne saikle yaparsa yapsın, bu olayda sorumlu ve hatalı olan hiçbir bürokratı kimse koruyamayacaktır. Burası hukuk devletidir.'' DDK raporunun yetersiz ancak ciddi veriler içerdiğini savunan Topçu, ''DDK raporunda Muhsin Yazıcıoğlu'na yönelik bir kastın olduğu ve bu kastı gerçekleştiren bir yapılanma bulunduğu görülüyor. Bu olayla ilgili adli ve idari gerekler yerine getirmelidir. Adli yönden soruşturmayı yürütecek özel yetkili savcı, idari yönden Başbakanlık Teftiş Kurulu devreye girmelidir'' diye konuştu. -''BAKAN İSTİFA ETMELİDİR'' Yalçın Topçu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın DDK raporuna ilişkin açıklamalarını da talihsiz olarak nitelendirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bakan da olsanız, böyle bir olayı hafife almaya istihza etmeye hakkınız yok. Sayın bakanın bu olayı sıradan bir kaza olarak görmesi ne hakkı ne haddi ne de görevi gereğidir. Konu madem yargıya gidecek, o zaman sayın bakan hemen istifa edip bu olayla ilgili bürokrat ve diğer sorumluları korumamalıdır. Kaza içinde kazaymış falan filan... Asıl kaza beceriksizliğini ve hatalarını gizlemeyi marifet sayan kişilerin devletin kocaman makamlarını işgal etmesidir.'' Yazıcıoğlu'nun ölümü sürecinde tahriklere kapılmadıklarını ve hukuk içerisinde kalarak, örnek bir yol ortaya koyduklarını belirten Topçu, ''Hadise bu metodla aydınlanacaktır. Bahriye Üçok, Abdullah Çatlı, Uğur Mumcu, Turgut Özal, Eşref Bitlis gibi hadiselere bizim metodumuz uygulandığında hem hukuk içinde kalınacak, hemde hiçbir mesele karanlıkta kalmayacaktır. Biz hukuk içinde kalmaya devam edeceğiz, ama sabrımızı sınamasınlar'' dedi