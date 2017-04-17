BBP Başkanı Destici'den referandum yorumu: Sonucu belirleyenlerdeniz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, anayasa referandumu hakkında basın toplantısı düzenledi. Destici, “Partimiz ve camiamız ‘evet’ kararıyla sonucun doğrudan belirleyicilerinden olmuştur” dedi.

Referanduma katılım oranının yüksek olduğunu belirten Mustafa Destici, “Öncelikle Büyük Türk milletine demokrasiye olan inancını ve katkısını bir kere daha çok üst düzeyde bu referandum oylamasına yüksek katılım göstererek ortaya koyduğu için şahsım, camiam ve milletimiz adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Her iki tercihte bulunanların da demokrasiye katkıda bulunduğunu söyleyen Destici, “Milletimiz büyük oranda devletin bekasını, vatanın bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek net bir şekilde ‘Evet’ demiştir. Milletimizin iradesi bu yönde açık ve net bir şekilde tecelli etmiştir. Öncelikle ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Sonucu tartışmanın saygısızlık anlamına geleceğini savunan Destici, şunları kaydetti:

“Partimiz ve camiamız ‘evet’ kararıyla sonucun doğrudan belirleyicilerinden olmuştur. Bu anlamda referandum sürecinde ‘evet’ kararı alan ve sahada olan parti mensuplarımıza, tabanımıza, camiamıza ve Alperen kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii bu sonuç; ülkemizi, darbe anayasasının ürünü olan antidemokratik darbelere, muhtıralara, cuntalara cesaret veren sistemden bugün itibariyle kurtarmıştır.