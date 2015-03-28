BBP Başkanı Destici, ittifak için iki partiyi işaret etti

Kosova'da bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 7 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan genel seçimlere MHP ve Saadet Partisi (SP) ile ortak koalisyon olarak katılmaya hazır olduklarını söyledi.

Enis Tabak’ın DHA’da yer alan haberine göre, Büyük Birlik Partisi (BBP) ile Kosova’nın Mamuşa Belediyesi ve Avrupa Türk Birliği tarafından bu yıl Kosova’da 6’ncisi düzenlenen ‘6. Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Sempozyumu’na Kosova yanı sıra Türkiye’den de çok sayıda üst düzey davetli katıldı. Sempozyuma Muhsin Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu yanı sıra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

Sempozyum sonrası açıklamalar yapan Destici, 7 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan genel seçimlere MHP ve Saadet Partisi (SP) ile ortak koalisyon olarak katılmaya hazır olduklarını söyledi. Destici şunları söyledi:

Destici: Hazırız

“Türkiye’de bildiğiniz gibi dünyanın hiçbir tarafında olmayan bir yüzde 10’luk anti demokratik darbe yasası olan bir seçim barajı var. Bu tabii Türkiye’de siyasi partileri işbirliğine sevkediyor. BBP olarak biz 22 yıllık bir siyasi partiyiz. Seçim deneyimi çok yüksek olan bir partiyiz. Dolayısıyla seçime hazır olan partilerin başında geliyoruz tüm yönleriyle seçime hazırız biz. Ama tabi Türkiye’nin önüne de bir iktidar projesi alternatifi koymak istiyoruz. Bunu da seçim işbirlikleriyle yapabileceğimizi kısa vadede biliyoruz. Bunun için de biz bu anlamda yelpazenin sağında olan milletin onayladığı tabanımızın onayladığı partilerle işbirliği yapabiliriz. Bundan bugüne kadar kaçınmadık bundan sonra da kaçınmayız. Bu deneyime sahip olan bir siyasi partiyiz. Yani biz milletimiz için ülkemiz için bunu sonuna kadar kovalamaya devam edeceğiz. Tabi ki Allah neyi takdir edecek bunu da hep birlikte göreceğiz” dedi.