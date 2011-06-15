-BBP 3 TEMMUZ'DA OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GİDİYOR ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - Genel seçimlerin ardından BBP Genel Başkan Yalçın Topçu'nun istifası ile boşalan Genel Başkanlık koltuğuna ARGE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Öznur seçildi. Öznur bu görevini 3 Temmuz olarak belirlenen olağanüstü kurultaya kadar sürdürecek. Topçu'nun istifasının ardından bugün ilk kez Genel Sekreter Mustafa Destici başkanlığında toplanan Başkanlık Divanı, Merkez Karar Yönetim Kurulu, il başkanları, Yüksek İstişare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Kadın Kolları'ndan oluşan BBP'nin bütün birimleri ittifakla Öznur'u genel başkanlığa seçti. Genel Merkez'de yaklaşık 4 saat süren toplantı farklı önerilere ve hararetli tartışmalara sahne oldu. Toplantı ardından AA muhabirine konuşan Öznur, ''BBP hareketi şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun belirlediği çizgide devam edecektir. Milli, yerli, sivil ve demokrat çizgimiz, inançla azimle sonsuz kadar böyle kalacaktır'' değerlendirmesinde bulundu. İlkeli seviyeli, sağ duyulu yapıcı ve yol gösterici olacaklarını anlatan Öznür, ''Artık soğuk savaş siyaseti ve yöntemleri son bulmaları. Demokrasi ve barış ve kardeşliğin hakim olması gerekir'' dedi. Öznur, kongrede genel başkanlığa aday olup olmayacağı sorusuna ise, ''Benim şu an itibariyle aday olmak gibi düşüncem yok. Önemli olan hareketimizin birlik ve beraberliğinin devamına benim karınca kararınca katkı yapmış olmamdır'' cevabını verdi. Öznur, 1964 yılında Ankara Altındağ'da doğdu. Genç yaşlarından itibaren merhum Alparslan Türkeş'in en yakınındakiler arasında bulunan Öznur, BBP'nin kuruluşundan itibaren bu partinin değişik kademelerinde görev aldı. Araştırmacı yazar kimliğinin yanı sıra bir televizyon programları da hazırlayan Öznur'un yayınlanmış çok sayıda eseri bulunuyor. Öznur, 12 Haziran seçimlerinde BBP'nin Ankara birinci bölge 3. sıra adayıydı.